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▲ 黃捷上任後隨即簽署首份人事公文，由郭春津續任市黨部執行長。副執行長方面，由現任劉瑞堂及張峻榕續任，黃捷特別延攬前市議員陳致中服務處主任蕭丞堯出任副執行長。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲ 民進黨高雄市黨部今天舉辦主委交接儀式，新科主委黃捷爲高市黨部首位女性主委。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

民主進步黨高雄市黨部今（8）日舉行第八、九屆黨部主委交接暨就職典禮。也是高雄市黨部首位女性主委，黃捷除由衷感謝歷任主委長年對黨部的奉獻付出，更當場宣示將籌組「主委聯誼會」，強化選戰佈局、打造團結新氣象，攜手迎戰年底選戰，將全力輔選民進黨市長候選人賴瑞隆以及議會34+3席順利當選，延續市長陳其邁的執政。卸任的第八屆黨部主委黃文益則感謝出席的執評委、全國黨代表及高雄市黨員代表長久以來的支持。隨後，在民進黨中央黨部組織部主任劉厚承的監交下，雙方正式進行市黨部印信交接，象徵承先啟後、圓滿傳承。今天的就職典禮場來賓包含前內政部長余政憲、前國大代表朱銅樹、前立委顏文章，立委李昆澤、許智傑，及立委賴瑞隆，議員鄭孟洳團隊也特地前來獻花。此外，立委邱議瑩、李柏毅服務團隊，市議員高忠德以及黨內議員參選人張耀中、林慧欣、洪村銘、黃敬雅、蘇致榮、鄧巧佩、吳昱鋒皆到場觀禮；另有多位里長聯誼會主席跟里長到場祝賀，場面熱絡。黃捷表示，歷任主委都是民進黨在地方開疆闢土的功臣，因此，她上任後將邀請歷任主委共同組成「主委聯誼會」，匯集前輩們的經驗與人脈，成為黨部最堅實的輔選後盾。黃捷提到，許多黨員對年底的選戰都抱持信心，但選舉絕不能掉以輕心。她上任首要之務，全力輔選民進黨市長候選人賴瑞隆以及議會34+3席順利當選，並延續陳其邁市長的執政。黃捷也宣布，六月底前會規劃北高第一次黨員見面會、籌備青年幕僚座談會，擴大黨部對話平台，讓黨部成為與市民溝通的橋樑。立法委員李昆澤致詞提到，新任主委黃捷是年輕世代的重要代表，不論在公開發言或是議題的回應都十分精準，相信在黨務的推動能更上一層樓。立法委員許智傑提到，黃捷承擔起黨部重任，除了是世代傳承的重要象徵，更會將民進黨在台灣打拚、在高雄深耕的精神繼續發揚光大。黃捷上任後隨即簽署首份人事公文，由郭春津續任市黨部執行長。郭春津歷任立法委員郭玟成、陳啟昱、趙天麟等國會辦公室要職，並參與多次總統、市長、立委及地方議員選舉，選戰歷練完整、經驗豐富。副執行長方面，為延續黨務穩定，由現任劉瑞堂及張峻榕續任。劉瑞堂長期深耕地方組織及社團經營，熟悉基層黨務運作；張峻榕曾任前高雄市議員張省吾特助，對黨部事務及地方服務工作均相當嫻熟，將持續協助提升黨部運作效能。此外，黃捷特別延攬前市議員陳致中服務處主任蕭丞堯出任副執行長。蕭丞堯畢業於國立中興大學財經法律學系，並連續擔任民主進步黨第十九至第二十二屆全國黨代表，兼具黨務、政策及地方服務經驗，未來將為市黨部注入新動能。