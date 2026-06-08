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應北韓領導人金正恩邀請，中國國家主席習近平於6月8日至9日對北韓進行國事訪問，今（8）日上午已乘專機離開北京，這是他自2019年以來首次訪問北韓，也是時隔7年再度踏上平壤。習近平表示，提升與北韓的關係是中國「堅定不移」的方針，兩國將攜手合作，共同反對霸權主義以及任何企圖復辟軍國主義的行徑。綜合韓聯社等媒體報導，習近平在北韓官媒《勞動新聞》發表題為《繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章》的署名文章。他在文中表示，中國發展對朝關係的政策始終堅定不移，雙方將進一步加強各領域交流合作，共同維護地區和平穩定及公平合理的國際秩序。習近平指出，中國與北韓應共同反對霸權主義、強權政治，以及任何危害區域安全穩定、企圖復活軍國主義的行徑與陰謀，並強調雙方將攜手推動更加公平有序的多邊主義及包容性的經濟全球化，建立「人類命運共同體」。此次訪問正值《中朝友好合作互助條約》簽署65週年。分析認為，中朝雙方可能藉此機會進一步修復近年一度趨於冷淡的關係，釋出兩國關係重返「蜜月期」的訊號。據悉，習近平與金正恩預計將舉行會談，討論雙邊關係發展、經貿合作，以及包括朝鮮半島局勢在內的東北亞安全議題。在美中戰略競爭持續升溫、美俄關係變化及區域安全局勢複雜化的背景下，中朝俄三方合作也被視為重要議題之一。值得注意的是，自新冠疫情結束後，北韓已逐步恢復與中國的邊境往來及人員交流。去年9月，金正恩曾赴北京出席中國紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年相關活動，並與習近平會晤。此後，雙邊交流持續升溫。觀察人士指出，此次訪問除政治與安全議題外，雙方也可能討論圖們江（北韓稱豆滿江）出海權問題、邊境經濟合作、恢復中國遊客赴朝旅遊等經貿與人文交流項目。外界同時關注北韓核武問題是否列入雙方會談議程。按照目前透露的安排，習近平9日可能前往象徵中朝友誼的中朝友誼塔獻花致意，並與金正恩共進午餐後返回中國。此外，他也有可能參訪安放北韓已故領導人金日成與金正日遺體的錦繡山太陽宮。分析認為，北京近年來試圖重新鞏固對平壤的影響力，避免北韓過度向俄羅斯靠攏。在俄烏戰爭持續、東北亞安全局勢變化以及美日韓合作日益緊密的背景下，習近平此行不僅關係到中朝雙邊互動，也將牽動整個東北亞戰略格局的未來發展。