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韓國娛樂公司HYBE今（8）日宣布旗下三女團LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE將在本月12日發行合作單曲，引發外界強烈關注。這首跨廠牌合作的全新數位單曲名為《ICONIC BY MISTAKE》，然而在備受矚目的家族音樂盛事中，卻獨缺NewJeans的身影。由於在NewJeans揚言要和HYBE解約之時，曾提出LE SSERAFIM搶走在公司第一個出道女團的機會，ILLIT則是被指控有抄襲NewJeans之嫌、經紀人要她們不要跟NewJeans打招呼，因此NewJeans和同公司女團若是同台應該會很尷尬。LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE分別所屬HYBE的子公司Source Music、BELIFT LAB以及HYBE-Geffen Records。經紀公司在官方粉絲平台Weverse表示，雖然各團平時風格鮮明，但私底下經常透過拍攝挑戰影片等方式活躍交流，並展現出與眾不同的默契和化學反應，在互動中自然而然萌生了「希望有一天能一起同台演出」的想法，進而催生了這次的合體音樂企劃。然而，如此盛大的企劃唯獨缺少了同屬HYBE旗下另一子公司ADOR的NewJeans。在去年和公司的官司敗訴後，NewJeans其中三名成員Hanni、Haerin、Hyein已經確定回到公司乖乖履行合約，先前有消息指出，她們動身前往丹麥進行錄音準備新作品中，但目前仍未迎來正式的回歸。由於在NewJeans和HYBE一度撕破臉並提出解約要求的期間，成員曾表達過不滿，認為LE SSERAFIM搶走了原本屬於她們的「首個HYBE女團」出道時機；也質疑ILLIT的整體概念大量抄襲了NewJeans的企劃、揭露對方經紀人曾要求成員不要向NewJeans打招呼等等。因此大眾和業界普遍認為，即便NewJeans已經正式回歸，也幾乎不可能參與同公司的跨團企劃，因為NewJeans和HYBE其他女團之間的嫌隙已經回不去了。