男星何篤霖主持長壽命理節目《命運好好玩》長達22年時間，今（8）日傳出將與搭檔陳亞蘭一起卸下主持棒，原因與薪水調降有關。對此，所屬電視台JET綜合台回應，確實與兩名主持人協商後無法達成共識；而何篤霖也分享畢業心情，表示能陪伴大家這麼長時間，自己心中也是滿滿的感謝，謝謝電視台及製作單位一直以來的照顧，雙方感覺是好聚好散。
電視台認了協商破局！《命運好好玩》主持人換血
《命運好好玩》2002年開播，何篤霖2004年接棒高凌風，成為第二代主持人後，一路主持至今，是節目的代表性人物，身邊搭檔換過況明潔、郭靜純，2022年才由陳亞蘭加入，兩人一起搭檔主持至今，現在也要牽手卸下主持棒。
電視台稍早才針對此事作出回應，表示節目將進行重新規劃，由於《新聞挖挖哇》收視表現較佳，所以將播出時間延長至2小時，因此壓縮到《命運好好玩》節目長度，這才連帶影響主持人薪水，主持費將依比例調降為1小時的薪酬。
但電視台表示，經過協商後，與陳亞蘭、何篤霖並未達成共識，所以兩人才決定不再續約，正式卸任主持人一職。電視台也透露，節目改版後除了棚拍，還會加入外景拍攝，新的主持人是五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋，兩人今日下午就會進行最新一場錄影。
何篤霖吐畢業心聲：能陪伴大家這麼久不容易
其實早在電視台正式回應前，何篤霖就釋出「畢業」訊號，先前直播時就與粉絲分享了卸任心情，何篤霖感慨地說：「在如今影視環境這麼不景氣的情況下，一個節目可以堅持、陪伴大家做這麼久，真的非常不容易。」他能陪節目走這麼長的一段路，心中也是滿滿的感激，謝謝電視台與製作單位全體同仁的照顧；陳亞蘭目前則暫無回應。
📌JET電視台回應如下：
日前JET節目重新規劃，《新聞挖挖哇》因收視表現佳，加長為2小時節目，因此壓縮到《命運好好玩》的節目長度，將縮減為1小時，因此與主持人協商將主持費按比例調降為1小時的費用，很遺憾無法與亞蘭姐及篤霖哥達成共識。
《命運好好玩》節目同時將也與時俱進，將全面改版，除了棚內錄影也加入外景橋段，新的主持人將是五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋共同主持。
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《命運好好玩》2002年開播，何篤霖2004年接棒高凌風，成為第二代主持人後，一路主持至今，是節目的代表性人物，身邊搭檔換過況明潔、郭靜純，2022年才由陳亞蘭加入，兩人一起搭檔主持至今，現在也要牽手卸下主持棒。
但電視台表示，經過協商後，與陳亞蘭、何篤霖並未達成共識，所以兩人才決定不再續約，正式卸任主持人一職。電視台也透露，節目改版後除了棚拍，還會加入外景拍攝，新的主持人是五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋，兩人今日下午就會進行最新一場錄影。
何篤霖吐畢業心聲：能陪伴大家這麼久不容易
其實早在電視台正式回應前，何篤霖就釋出「畢業」訊號，先前直播時就與粉絲分享了卸任心情，何篤霖感慨地說：「在如今影視環境這麼不景氣的情況下，一個節目可以堅持、陪伴大家做這麼久，真的非常不容易。」他能陪節目走這麼長的一段路，心中也是滿滿的感激，謝謝電視台與製作單位全體同仁的照顧；陳亞蘭目前則暫無回應。
📌JET電視台回應如下：
日前JET節目重新規劃，《新聞挖挖哇》因收視表現佳，加長為2小時節目，因此壓縮到《命運好好玩》的節目長度，將縮減為1小時，因此與主持人協商將主持費按比例調降為1小時的費用，很遺憾無法與亞蘭姐及篤霖哥達成共識。
《命運好好玩》節目同時將也與時俱進，將全面改版，除了棚內錄影也加入外景橋段，新的主持人將是五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋共同主持。