我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何篤霖（左）主持《命運好好玩》多年，陳亞蘭（右）是後來加入的好搭檔。（圖／JET綜合台提供）

男星何篤霖主持長壽命理節目《命運好好玩》長達22年時間，今（8）日傳出將與搭檔陳亞蘭一起卸下主持棒，原因與薪水調降有關。對此，所屬電視台JET綜合台回應，確實與兩名主持人協商後無法達成共識；而何篤霖也分享畢業心情，表示能陪伴大家這麼長時間，自己心中也是滿滿的感謝，謝謝電視台及製作單位一直以來的照顧，雙方感覺是好聚好散。《命運好好玩》2002年開播，何篤霖2004年接棒高凌風，成為第二代主持人後，一路主持至今，是節目的代表性人物，身邊搭檔換過況明潔、郭靜純，2022年才由陳亞蘭加入，兩人一起搭檔主持至今，現在也要牽手卸下主持棒。電視台稍早才針對此事作出回應，表示節目將進行重新規劃，由於《新聞挖挖哇》收視表現較佳，所以將播出時間延長至2小時，因此壓縮到《命運好好玩》節目長度，這才連帶影響主持人薪水，主持費將依比例調降為1小時的薪酬。但電視台表示，經過協商後，與陳亞蘭、何篤霖並未達成共識，所以兩人才決定不再續約，正式卸任主持人一職。電視台也透露，節目改版後除了棚拍，還會加入外景拍攝，新的主持人是五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋，兩人今日下午就會進行最新一場錄影。其實早在電視台正式回應前，何篤霖就釋出「畢業」訊號，先前直播時就與粉絲分享了卸任心情，何篤霖感慨地說：「在如今影視環境這麼不景氣的情況下，一個節目可以堅持、陪伴大家做這麼久，真的非常不容易。」他能陪節目走這麼長的一段路，心中也是滿滿的感激，謝謝電視台與製作單位全體同仁的照顧；陳亞蘭目前則暫無回應。