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▲何篤霖未婚未生，只有養毛小孩作陪。（圖／何篤霖 Ho Tu Lin﻿臉書）

60歲男星何篤霖今（8）日正式對外宣布卸下《命運好好玩》主持棒，未來將無固定的節目露臉，但他也不必擔心收入問題，因為何篤霖是演藝圈知名的「包租公」，名下坐擁至少5棟房產，身價超過2億元，根本花不完。何篤霖個性節儉、未婚未生，因此他只要一存到頭期款，就會把錢拿去買房。據《聯合新聞網》報導，何篤霖買的第一棟房子送給媽媽居住，後來他除了住宅，也有買過商辦或店面，出租賺錢成為包租公，財富也慢慢累積，目前手上還有5棟房產。對於外界估算他身價高達2億一事，何篤霖則未正面回應，但他2年前受訪時表態，律師說他的財產，是他這輩子都花不完的數字。所以何篤霖後來也開始寫遺囑、規劃遺產，不過該怎麼分讓他很頭痛；例如他要留給哥哥的小孩們，但姪子那麼多，手心手背都是肉，其實很難抉擇。因此何篤霖最後打算均分，如果有比較喜歡的姪子、姪女，生前會另外多給一點。何篤霖也說，自己清楚時間很寶貴，所以會慢慢練習退休，不想要一輩子都忙忙碌碌，因此他現在冬天去曼谷度假，夏天去加拿大避暑，嘗試到不同國家生活，然後慢慢接受變老的事實。何篤霖也坦言自己名下的房產會陸續掛牌出售，換成現金，不會留著，不希望遺產複雜化。對於卸任《命運好好玩》主持人一事，何篤霖今日則透過經紀人回應，「篤霖哥非常謝謝電視台和製作單位多年的照顧。在現在大環境這麼不景氣的情況下，一個節目能陪伴大家做這麼久，大家都付出了極大的心血，真的辛苦了！再次謝謝媒體朋友的關心。」並未明確吐露未來安排。