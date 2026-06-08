進入6月，遊戲平台「Steam」正推出2款限時免費遊戲，只要在時間內到Steam商店頁面點擊領取，就可以把遊戲永久保存到個人收藏庫中，想等到暑假或是有空時玩都可以。這兩款遊戲分別是，只限時24小時的恐怖遊戲大作《Remothered: Tormented Fathers（父礙）》、橫向卷軸動作遊戲《Gravity Circuit（重力迴路）》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《Remothered: Tormented Fathers（父礙）》

限時免費時間：6月8日到6月9日2:45為止，限時24小時。

領取連結：https://store.steampowered.com/app/633360/Remothered_Tormented_Fathers/

遊戲簡介：《父礙》在2018年1月推出，是一款第三人稱生存恐怖遊戲，故事主角是心理學家Rosemary Reed，為了調查一名失蹤女孩案件，前往拜訪退休公證人Richard Felton，在挖掘事件背後駭人真相時，也捲入恐怖事件。跟一般殭屍或怪物題材恐怖遊戲不同，以音效、運鏡、敘事節奏等，營造壓迫、不安的緊張氣氛。

《Gravity Circuit（重力迴路）》

限時免費時間：即日起到6月14日上午10:00前。

領取連結：https://store.steampowered.com/app/858710/Gravity_Circuit/

遊戲簡介：《重力迴路》是由Domesticated Ant Games開發的2D橫向卷軸動作遊戲，玩家將扮演戰爭英雄「凱」，能駕馭神秘的「重力迴路」，在經歷末日浩劫、由機器人組成的未來世界，擊敗企圖統治世界的病毒軍團，拯救星球。


相關新聞

寶可夢30周年紀念卡包曝光！30種皮卡丘、新稀有度登場：9/16開搶

《寶可夢冠軍》手機版6/17上線！登入送雷丘、超級進化石免費領

Steam限時免費2遊戲！「解謎神作、搞笑爬塔」必收 　錯過得花錢

《極限競速：地平線6》Steam同上17萬人破紀錄！日本舞台被封神作

張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...