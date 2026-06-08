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進入6月，遊戲平台「Steam」正推出2款限時免費遊戲，只要在時間內到Steam商店頁面點擊領取，就可以把遊戲永久保存到個人收藏庫中，想等到暑假或是有空時玩都可以。這兩款遊戲分別是，只限時24小時的恐怖遊戲大作《Remothered: Tormented Fathers（父礙）》、橫向卷軸動作遊戲《Gravity Circuit（重力迴路）》。6月8日到6月9日2:45為止，限時24小時。《父礙》在2018年1月推出，是一款第三人稱生存恐怖遊戲，故事主角是心理學家Rosemary Reed，為了調查一名失蹤女孩案件，前往拜訪退休公證人Richard Felton，在挖掘事件背後駭人真相時，也捲入恐怖事件。跟一般殭屍或怪物題材恐怖遊戲不同，以音效、運鏡、敘事節奏等，營造壓迫、不安的緊張氣氛。即日起到6月14日上午10:00前。《重力迴路》是由Domesticated Ant Games開發的2D橫向卷軸動作遊戲，玩家將扮演戰爭英雄「凱」，能駕馭神秘的「重力迴路」，在經歷末日浩劫、由機器人組成的未來世界，擊敗企圖統治世界的病毒軍團，拯救星球。