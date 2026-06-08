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效力於北海道日本火腿鬥士隊的台灣火球男孫易磊，今（8）日正式隨一軍前往ES CON FIELD HOKKAIDO參加先發投手群的練習。隨著火腿隊明日起將在主場迎來激烈的六連戰，日本媒體《體育報知》預估，孫易磊極有可能在這波主場週中，迎來今年球季的一軍初先發。孫易磊在接受《體育報知》訪問時提到自己對去年的表現並不是很滿意，「希望這次能夠投出超越去年的表現，證明自己的成長。」現年21歲的孫易磊本季在二軍進入固定先發輪值，截至目前為止共出賽9場，繳出2勝3敗、防禦率2.54的成績。令人驚艷的是，他在二軍主投的39局中就狂飆出39次三振，展現了極具宰制力的K功與火球威力。《體育報知》報導中指出，當孫易磊談到自己目前隨一軍練習的身體狀態時表示：「老實說，現在的狀態也沒有到『超級好』的絕佳程度，感覺就是普普通通。不過，只要能像往常一樣，把平時該有的實力完全發揮出來，我覺得就足夠了。」回顧去年賽季，孫易磊曾在賽季尾聲獲得2次一軍先發的機會，可惜未能頂住一軍打者的砲火。當時分別繳出主投3.2局失2分、以及僅投2局就狂掉3分的成績，兩場比賽都在前段局數就遭到重擊、被迫退場。「去年的登板內容，我自己是完全沒辦法接受的。」孫易磊坦言，去年的挫折成了他這一年來在二軍苦練的最大動力。他堅定地表示：「那種不甘心與悔恨的感覺，我一直點滴在心頭，記到了現在。這次如果能夠上去，我絕對要投出超越去年的內容，向大家證明我的進步！」