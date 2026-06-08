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為了擺脫去年團隊打擊率.232在太平洋聯盟墊底的窘境，埼玉西武獅隊今年在休賽季大動作補強。除了在自由市場挖來桑原將志與石井一成，更重金引進大聯盟級外援卡納里奧（Alexander Canario），以及在中職統一獅隊累積敲出112轟的台灣強打林安可。在重金補強下，西武獅睽違8年再度以榜首之姿殺進交流賽。然而，旅日的林安可近期卻深陷泥淖，並於日前遭到球團降到二軍調適。林安可接受日媒訪問時表示：「要適應高水準的日本棒球本來就不是件容易的事，所以一開始沒打出好成績，某種程度上也在預料之內。」林安可今年帶著中職頂級重砲的光環挑戰日本職棒，球團與球迷皆對他寄予厚望，期盼他能扛起球隊中心打線的火力。可惜開季至今，林安可出賽38場比賽，僅繳出打擊率.200、2轟、10分打點的低迷成績單。對此，林安可坦言：「我知道要適應高水準的日本棒球本來就不是件容易的事，所以一開始沒能打出好成績，某種程度上也在預料之內。」除了語言、文化與環境需要磨合，最讓林安可苦戰的莫過於適應代打的節奏。對於需要固定打席來找回擊球手感、調整對決節奏的重砲而言，每場比賽僅有1次的代打機會，實在難以在短時間內突破僵局。隨著陣中主力外野手桑原將志回歸，長谷川信哉以及卡納里奧等人表現活躍，加上洋將名額的激烈競爭，外野先發空位所剩無幾。在空間遭到壓縮的情況下，西武球團最終將林安可下放二軍，期盼他能在二軍獲得穩定打席、持續找回手感。雖然一軍打擊數據陷入低潮，但日本球迷對這位台灣強打卻展現了極高的包容度與期待。林安可受訪消息一出，日本Yahoo體育新聞下方隨即湧入大批網友溫情留言，紛紛為他加油打氣。不少日本網友指出，林安可並非完全沒有貢獻，直言：「他好歹貢獻了10分打點，而且之前還揮出過再見全壘打，絕對不是毫無建樹。」 也有資深球迷表示：「他的揮棒速度和擊球初速絕對是日職屈指可數的頂尖水準，就算被接殺，那初速也快得嚇人。只要能適應低角度的變化球，他絕對有在中職的實力。」更有日本球迷感性提到，之前效力西武獅、如今返台的台灣好手吳念庭，其充滿氣勢的應援歌如今正是由林安可繼承，「我很喜歡的吳念庭應援歌現在傳承給林安可了，真的很期待這首曲子能再次響徹一軍賽場。」、「連之前在中職打擊率高達4成的王柏融，剛來日本時也在二軍吃盡苦頭。」