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台灣命理節目《命運好好玩》開播至今超過24年，節目透過星座、紫微斗數、八字、風水及姓名學等內容，將原本艱深的命理知識融入生活話題，不僅成功吸引大批忠實觀眾，還捧紅了詹惟中、薇薇安等命理老師，讓他們在全盛時期身價超過上億元台幣。《命運好好玩》是台灣最具代表性的命理談話節目之一，2002年在超級電視台開播，2010年起轉至JET綜合台播出，節目以星座、命理、風水、姓名學、紫微斗數、塔羅牌等主題為核心，搭配藝人分享人生故事，讓艱澀的命理知識變得生活化，因此長年擁有穩定收視族群，被視為台灣最長壽的命理節目之一。提到節目最具代表性的名師，已故星座專家薇薇安絕對是許多人共同回憶，她以犀利又幽默的星座解析走紅，成為最知名的星座專家之一，她在全盛時期在世界各地擁有超過5筆房產，不過因為罹患乳癌治療費用龐大，使得她離世後總資產不足千萬元。而有「命理天王」之稱的詹惟中，則憑藉直率敢言的風格及精準運勢分析累積高人氣，多年來活躍於各大綜藝與談話節目，再加上獨到的投資眼光，讓他近年來靠著房地產致富，不只在雙北市，就連日本東京、大阪都有置產。知名老師雨揚則透過節目建立個人品牌，從命理師發展成企業經營者，跨界發展成功；紫微斗數專家蔡上機、風水命理師陳冠宇、生肖姓名學老師吳美玲，近年深受喜愛的湯鎮瑋、艾菲爾、李行等人，也都曾是節目固定班底或常駐來賓，老師們不僅出版暢銷書、經營社群平台，還成為各大節目爭相邀請的命理名嘴。而陪伴節目多年的主持人何篤霖，更被視為《命運好好玩》的靈魂人物，他以親民風格串起來賓與名師間的互動，讓命理內容不再遙不可及，不過今（8）日卻傳出他將和陳亞蘭一起卸下主持棒，傳原因和薪水有關，為此所屬電視台JET綜合台也回應，證實和主持人們協商後無法達成共識，新的節目主持人將由五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋負責。