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全國外送產業工會今（8）日表示，立法院今年1月三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，原意是透過制度設計，保障外送員、合作商家與消費者權益，避免平台業者恣意擴權、轉嫁風險。然而，法案尚未正式上路，Uber Eats卻以外送專法為由，宣布調漲合作店家服務費，恐讓法律保障精神遭到扭曲。工會指出，Uber Eats 近日以「美食外送商家服務費用調整通知」為題，發信給合作店家，聲稱因應外送專法預計於7月中旬施行，平台必須調整收費機制，以反映重大成本變化並維持營運效率。信中並宣布，自今年7月21日起，全平台美食外送商家合作夥伴抽成將一次性調漲2.5個百分點，服務費率上限則設定為35%。工會批評，所謂「上限」並不代表合理，所謂「調整」也不代表正當。當平台已掌握流量入口、交易通路與用戶資料，商家實際上缺乏對等談判能力，若缺乏實質監管與競爭制衡，費率將由平台單方面決定，恐進一步壓縮中小店家的生存空間。工會進一步指出，Uber Eats 要求不同意調整的店家，必須在7月7日前主動寄信終止合作，否則即視為接受新費率。工會認為，這並非溝通或協商，而是將商家推向「接受」或「退出」兩條路。對大型連鎖體系而言，或許尚能承受，但對利潤本就微薄的中小店家來說，一旦退出平台，等同失去大量訂單來源，凸顯平台與商家之間早已存在結構性依賴。工會表示，Uber Eats 長期採取個別合約制，依城市、品牌、規模體系與合作方案不同，抽成條件並不一致。台灣早期抽成約落在25%至35%之間，如今平台卻以外送專法為由調升費率，恐將原本用來保障權益的法規，反過來作為漲價依據。工會強調，外送專法的立法目的在於建立秩序、矯正失衡、保障外送員、商家與消費者權益，而不是讓平台藉法牟利、藉勢壓人。該法也已明定，經濟主管機關負責主管外送商家合作契約、平台業者收取費用、爭議處理，以及保存合作商家相關紀錄等涉及商家權益保障事項，顯示法案方向應是規範平台、限制濫權，而非加重商家負擔。工會也質疑，Uber Eats 先前曾對外表示，平台將優先透過內部優化吸收成本，但如今卻率先對合作店家提高抽成，是否與「優先吸收成本」說法相互矛盾，主管機關有必要進一步釐清。此外，工會要求公平會應以最嚴格的實質審查標準，全面檢視 Uber 借殼 Grab 結合 foodpanda 的併購案，並徹底調查 Grab 與中國敏感企業之資料交換協議及運作，杜絕可能的國安疑慮。工會指出，一旦市場集中度持續升高，商家將更難議價，外送員將更難爭取合理條件，消費者也可能失去選擇權，平台恐從交易媒介變成左右整體外送生態的支配者。工會呼籲，公平會與相關主管機關應立即介入調查，釐清 Uber Eats 是否涉及濫用市場地位，以及其單方面調整費率、要求商家限期接受新條款的行為，是否已違背外送專法立法精神。若主管機關此刻選擇沉默，恐等同默許平台將法律變成漲價工具，進一步傷害台灣外送市場的公平競爭秩序。