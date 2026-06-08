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▲何篤霖（如圖）直言現階段已到了擁有選擇權、可以準備退休的年紀，所以不怕沒有新工作。（圖／何篤霖臉書）

何篤霖主持長壽命理節目《命運好好玩》長達22年，今（8）日傳出因主持價碼談不攏，與搭檔陳亞蘭一起卸下主持棒。對此，何篤霖否認與酬勞有關，透露自己也是接到通知說「不用再來了。」而他日前在直播中吐露畢業感言，表示已經準備好退休了，所以不怕沒有新工作，至於會不會再開新節目？何篤霖則抱持隨緣的態度。何篤霖爆出因酬勞談不攏請辭節目，針對降薪一事，他透露前幾年就降過了，去年底錄影的時間一延再延，後來就接到通知說不用再來了，十分突然。而何篤霖經紀公司稍早也回應：「這麼多年了，篤霖哥非常謝謝電視台和製作單位多年的照顧。」感性表示在現在大環境這麼不景氣的情況下，一個節目能陪伴大家做這麼久，大家都付出了極大的心血，真的辛苦了！此外，何篤霖似乎早知道將離開節目，先前在直播中吐露畢業感言，「我覺得以前如果沒有工作、節目會慌、會焦慮，真的很辛苦，可是我這次到這個年紀我覺得是有一個過程。」何篤霖表示自己其實是開心、放輕鬆的，也不會為此感到難過、焦慮或慌亂。已財富自由的他，直言現階段已到了擁有選擇權、可以準備退休的年紀，所以不怕沒有新工作。至於未來會不會再開新節目？何篤霖說：「有就來聊，沒有我也很好，我可以安排我的度假時光。」並且會評估自身狀況，看累不累、自己喜不喜歡。何篤霖與陳亞蘭雙雙請辭節目，電視台針對此事回應，節目將進行重新規劃，「由於《新聞挖挖哇》收視表現較佳，所以將播出時間延長至2小時，因此壓縮到《命運好好玩》節目長度，這才連帶影響主持人薪水，主持費將依比例調降為1小時的薪酬。」經過協商後，與何篤霖、陳亞蘭並未達成共識，所以兩人才決定不再續約，正式卸任主持人一職。提到節目未來規劃，電視台透露改版後除了棚拍，還會加入外景拍攝，新的主持人是五堅情的小賴與型男命理師湯鎮瑋，兩人今日下午就會進棚錄影。