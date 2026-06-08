許多遊戲玩家會下載各種遊戲模組（Mods），用來增加遊戲的樂趣，不過知名防毒軟體McAfee資安研究員發現，有一款偽裝成《Minecraft》遊戲模組的惡意軟體「WeedHack」，只要玩家下載安裝後，駭客就能以每個月5美元（約新台幣158元）的訂閱費，竊取玩家密碼、遙控電腦連接的網路攝影機等，目前已有超過10萬名玩家受害。
惡意軟體感染 遠端監控受害者電腦
知名防毒軟體McAfee資安研究員指出，惡意軟體「WeedHack」會偽裝成知名遊戲《Minecraft》的遊戲模組，感染受害者的電腦，目前全球有超過11.6萬名玩家受害，每天還會增加2000到3000起案件。「WeedHack」就像是駭客版訂閱服務，其他類似功能的惡意軟體每個月成本需要250到500美元（約新台幣7891元到1萬5782元），而「WeedHack」每個月訂閱費只要5美元（約新台幣158元）。
「WeedHack」會透過假的YouTube教學影片，誘騙受害玩家下載，讓玩家電腦被感染，免費版的「WeedHack」能竊取受害玩家存在瀏覽器中的密碼，Discord跟Steam的憑證，而高級訂閱方案還能讓駭客監控受害者電腦螢幕、網路攝影機、竊取電腦檔案、遠端控制電腦等。
只在信任網站下載模組 防毒軟體勿關閉
根據McAfee調查，很多Windows使用者都會使用內建的防毒軟體，但內建防毒軟體似乎對「WeedHack」完全沒辦法，因為「WeedHack」可以自行停用防毒軟體，讓受害者電腦被完全感染。
McAfee呼籲，玩家應該從值得信賴的遊戲模組網站，下載遊戲模組，也不要因為要執行遊戲模組，就暫停使用防毒軟體，如果遊戲模組的下載網站是直接放在YouTube資訊欄，很有可能是假的模組，建議玩家不要相信來路不明的連結，若防毒軟體跳出警告，也要相信防毒軟體的判斷，以免損失慘重。
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知名防毒軟體McAfee資安研究員指出，惡意軟體「WeedHack」會偽裝成知名遊戲《Minecraft》的遊戲模組，感染受害者的電腦，目前全球有超過11.6萬名玩家受害，每天還會增加2000到3000起案件。「WeedHack」就像是駭客版訂閱服務，其他類似功能的惡意軟體每個月成本需要250到500美元（約新台幣7891元到1萬5782元），而「WeedHack」每個月訂閱費只要5美元（約新台幣158元）。
「WeedHack」會透過假的YouTube教學影片，誘騙受害玩家下載，讓玩家電腦被感染，免費版的「WeedHack」能竊取受害玩家存在瀏覽器中的密碼，Discord跟Steam的憑證，而高級訂閱方案還能讓駭客監控受害者電腦螢幕、網路攝影機、竊取電腦檔案、遠端控制電腦等。
根據McAfee調查，很多Windows使用者都會使用內建的防毒軟體，但內建防毒軟體似乎對「WeedHack」完全沒辦法，因為「WeedHack」可以自行停用防毒軟體，讓受害者電腦被完全感染。
McAfee呼籲，玩家應該從值得信賴的遊戲模組網站，下載遊戲模組，也不要因為要執行遊戲模組，就暫停使用防毒軟體，如果遊戲模組的下載網站是直接放在YouTube資訊欄，很有可能是假的模組，建議玩家不要相信來路不明的連結，若防毒軟體跳出警告，也要相信防毒軟體的判斷，以免損失慘重。