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麗寶樂園「搶救地心」斷軌雲霄飛車又卡住了！20人高空垂直90度淋雨受困

瞬間強風與突發暴雨！啟動安全機制 麗寶樂園官方回應了

▲麗寶樂園的「搶救地心」，是全台唯一斷軌式雲霄飛車。（圖／觀旅局提供2019.10.6）

▲「搶救地心」搭乘須知／安全機制啟動說明。（圖／翻攝自麗寶樂園官網）

台灣迎接梅雨季，各地頻傳淹水災情，位於台中的麗寶樂園又卡住了，今（8）日上午，6月畢業季遊客搭乘「搶救地心」斷軌雲霄飛車，20名遊客高空中「垂直90度」一度受困在設施上，還淋著不小的雨；地面目睹網友驚恐表示「好可怕 好險我沒上去」。台中麗寶樂園「搶救地心」斷軌雲霄飛車，今早再傳有遊客卡在高空受困。6月台灣梅雨季節，迎風面的「中南部地區」雨勢雖明顯猛烈，仍不減畢業季學子暢玩遊樂園的心。不過稍早上午，同在遊樂園的民眾在地面目睹，麗寶斷軌雲霄飛車有遊客卡住，多人在高空中「垂直90度」受困淋雨，嚇得直呼：「下雨天 斷軌卡上面 好可怕 好險我沒上去」。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，官方表示：「今日（6月8日）上午10:40，麗寶樂園渡假區斷軌雲霄飛車，因瞬間強風與突發暴雨，啟動安全機制（設有100 多道安全機制監控因子），暫停行駛約8分鐘，經由工作人員協助，20 名遊客已安全撤離。」主打極速挑戰膽量的麗寶樂園「搶救地心」設施，是全台唯一斷軌式雲霄飛車，從總高度近50公尺（地上35m、地下4m）高空俯衝，沿著斷裂軌道疾速飛馳，過程旋轉2圈半、承受4.5G重力，時速來到最高94公里，讓旅客體驗垂直自由落體般的超高速感而聞名。麗寶樂園官網不只載明搭乘須知，並清楚說明：「可能因6級以上瞬間陣風、下雨或霧氣」，啟動安全機制使列車暫停動作；「即使呈90度垂直，列車及人員都十分安全」。