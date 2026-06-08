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目前效力日職福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，在前一天的交流賽中大展K功、撐完6局優質先發，不料今（8）日卻傳出遭到球團下放二軍的消息。根據多家日媒以及日本職棒官方公告的最新球員異動，軟銀鷹隊正式將徐若熙抹消一軍選手登錄，這也是他今年第三度被下放到二軍調適，最快要等到6月18日以後才有機會重新登錄。徐若熙前一天才在交流賽客場對戰橫濱DeNA之役登板先發，主投6局失2分，雖然無關勝敗，但成功繳出優質先發內容。當時他在第6局一度遭強襲球擊中腿部，所幸經簡單檢查後仍回到場上完成投球任務。本季是徐若熙挑戰日本職棒的第一個球季，截至目前為止共出賽6場、全部擔任先發，累積2勝3敗、防禦率4.99。雖然整體數據仍有進步空間，但近期狀態明顯回穩，最近兩場先發都至少投滿6局且失分控制在2分以內，逐漸展現球團期待的價值。值得注意的是，這次已是徐若熙本季第3度遭到抹消登錄。由於日職球隊經常透過「抹消再登錄」方式調整先發輪值，讓年輕投手獲得更充分休息，因此此次異動未必與表現有直接關聯，比較有可能是球團整體投手調度的一環。回顧昨日對戰DeNA的比賽，徐若熙全場用93球完成6局投球，被敲6支安打，送出4次三振與2次保送，僅在第3局遭牧秀悟擊出帶有2分打點的長打失分。退場時球隊仍以1：2落後，不過軟銀隨後追平戰局，並在延長12局攻下超前分，最終以4：2擊敗DeNA。徐若熙旅日的首個賽季目前累積30.2局投球，送出28次三振，被打擊率0.306、WHIP為1.60。雖然帳面成績稱不上亮眼，但近期連續兩場優質先發，讓外界看見調整成效。隨著再次回到二軍調整，徐若熙何時重返一軍輪值，以及能否延續近況，將是台灣球迷的關注焦點。