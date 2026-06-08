目前效力日職福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，在前一天的交流賽中大展K功、撐完6局優質先發，不料今（8）日卻傳出遭到球團下放二軍的消息。根據多家日媒以及日本職棒官方公告的最新球員異動，軟銀鷹隊正式將徐若熙抹消一軍選手登錄，這也是他今年第三度被下放到二軍調適，最快要等到6月18日以後才有機會重新登錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期連2場優質先發　徐若熙逐漸找回節奏

徐若熙前一天才在交流賽客場對戰橫濱DeNA之役登板先發，主投6局失2分，雖然無關勝敗，但成功繳出優質先發內容。當時他在第6局一度遭強襲球擊中腿部，所幸經簡單檢查後仍回到場上完成投球任務。

本季是徐若熙挑戰日本職棒的第一個球季，截至目前為止共出賽6場、全部擔任先發，累積2勝3敗、防禦率4.99。雖然整體數據仍有進步空間，但近期狀態明顯回穩，最近兩場先發都至少投滿6局且失分控制在2分以內，逐漸展現球團期待的價值。

徐若熙最快18日重返一軍

值得注意的是，這次已是徐若熙本季第3度遭到抹消登錄。由於日職球隊經常透過「抹消再登錄」方式調整先發輪值，讓年輕投手獲得更充分休息，因此此次異動未必與表現有直接關聯，比較有可能是球團整體投手調度的一環。

回顧昨日對戰DeNA的比賽，徐若熙全場用93球完成6局投球，被敲6支安打，送出4次三振與2次保送，僅在第3局遭牧秀悟擊出帶有2分打點的長打失分。退場時球隊仍以1：2落後，不過軟銀隨後追平戰局，並在延長12局攻下超前分，最終以4：2擊敗DeNA。

徐若熙旅日的首個賽季目前累積30.2局投球，送出28次三振，被打擊率0.306、WHIP為1.60。雖然帳面成績稱不上亮眼，但近期連續兩場優質先發，讓外界看見調整成效。隨著再次回到二軍調整，徐若熙何時重返一軍輪值，以及能否延續近況，將是台灣球迷的關注焦點。

相關新聞

影／徐若熙3球K掉日本隊重砲！變速球軌跡太噁心　牧秀悟點頭讚賞

徐若熙解鎖「二刀流」體驗！150KM速球連續揮空吞K　露出尷尬笑容

徐若熙6局僅失2分！連2戰優質先發　軟銀鷹延長12局4：2擊敗橫濱

徐若熙日職先發哪裡看？軟銀VS橫濱　轉播、時間、投球數據一次看

陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...