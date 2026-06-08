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本土劇男星傅子純昨（7）日急性血癌病逝，享年46歲。除了親友與粉絲悲痛不已外，曾與傅子純夫妻合作業配的廠商也發文悼念，透露在傅子純離世後，妻子第一時間竟還惦記著尚未處理完的業配公關品，讓他心疼直呼：「我真的要哭了。」該名業者在Threads發文表示，自己原本是因為擔心傅子純的妻子狀況，主動傳訊關心，沒想到對方在喪夫之際，心裡掛念的竟是合作商品後續該如何處理，讓他十分不捨，他寫下：「夫妻倆真是好人，上星期還在聯絡，怎麼就……我是關心妳，妳卻還擔心要怎樣還我業配！」業者也表示，傅子純生前不僅是值得尊敬的演員，更是溫暖真誠的朋友，「謝謝傅子純粉絲團介紹那麼多客人，你是好演員、好朋友。」字裡行間滿是惋惜。傅子純出道超過20年，憑藉《新兵日記》「楊海生」一角走紅，之後接連演出《風水世家》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《好運來》等作品，成為觀眾熟悉的八點檔男星，如今突如其來的噩耗，不僅讓演藝圈好友接連發聲哀悼，也讓合作過的廠商與粉絲難以接受。