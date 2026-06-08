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大地處假日開戰！粉專嘆：公務員變選舉人質

蔣萬安團隊真的焦慮了？積極營造沈伯洋「找麻煩」

▲台北市長蔣萬安的兒子蔣得立，今年是師大附中國中部市長獎得主，蔣萬安高興親頒獎。（圖／北市府提供）

高舉「好爸爸」旗幟 急修補蔣萬安個人形象

雙方教育政策交鋒！籲沈伯洋組「市政復仇者聯盟」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出打造「大台北天際線」、串聯淺山步道與交通路網構想，引發北市府大地工程處連續2天假日發新聞稿反擊，甚至以「打臉」、「外行」等強烈措辭回應。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析，蔣萬安躲進市府保護傘、用好爸爸形象補妝，台北選戰進入守勢階段，更建議沈伯洋應與議員團隊形成「復仇者聯盟」。「聲量看政治」指出，沈伯洋提出「大台北天際線」後，蔣萬安陣營第一時間並未由市長本人正面回應，而是由大地處發布新聞稿接戰，背後影武者研考會主委殷瑋則是站上第一線，開直播節目接戰；蔣萬安退居二線，維持「支持市府同仁」的姿態，然後用出席自己兒子的畢業典禮，追在沈伯洋後面大作好爸爸形象。粉專認為，這樣的操作反映出國民黨不願讓蔣萬安親自陷入與沈伯洋的正面肉搏戰，以免破壞其「穩健市長」的人設。因此選擇由局處、公務體系及幕僚系統先行擋火線。國民黨70年如一日地，主管扛不住了，就叫小兵扛，把「市長是否該回應政策挑戰」轉移成「你是不是不尊重公務員」，順便對所有人玩情緒勒索，公務員變成蔣萬安與國民黨的選舉人質。對於市府局處直接下場回應參選人言論，粉專質疑，這已模糊行政中立與選舉攻防之間的界線。沈伯洋提出的核心問題，包括基層公務員工作壓力、人力流失以及市政執行問題，原本都是值得討論的公共議題。然而市府團隊卻將焦點轉向「營造沈伯洋找麻煩的形象」，藉此弱化外界對政策本身的檢視。「但反過來說，這也暴露蔣萬安團隊真的焦慮了。」粉專提到，他們當然也知道，沈伯洋現在打的不是抽象價值，把公務員過勞、局處被動員、政策執行失衡這些非常實際的問題放到檯面上，是為了保護主子不得不然，但也愈捅愈大包。除了市政議題攻防外，粉專也觀察到，蔣萬安近期頻頻出現與家人互動相關新聞，包括親自頒發市長獎給大兒子蔣得立，父子更在台上搞怪自拍、互比身高等，畫面引發大量媒體關注。文章分析，當政策攻防逐漸升溫時，蔣萬安透過家庭形象重新回到「溫暖父親」的角色，有助於降低政治衝突帶來的負面觀感。不過粉專也指出，沈伯洋早在宣布參選時，就曾以自己與女兒的互動作為談論城市治理的切入點，將親子關係延伸至公共政策與城市願景，要告訴市民改變不是口號，是陪伴、耐心與制度上的重建；相較之下，蔣萬安的好爸爸形象，則在輿情效果上變成「市長可以被喜歡」，較偏向修補個人形象。焦點同時延伸至教育議題，針對蔣萬安近期提出免費營養午餐、降低師生比、教師出國進修等政策，粉專形容這是典型的「政績型打法」，透過大量政策成果展現執政成績；而沈伯洋則選擇從教師負擔過重、人力不足、校園霸凌及毒品問題等現場困境切入，並提出建立第三方機制，讓教師回歸教學專業。面對2026台北市長選戰，「聲量看政治」認為，沈伯洋不應再被侷限為「國安專家跨界挑戰市政」的形象，要改變「母雞帶小雞」的舊時代選戰模式，進一步結合資源，形成團隊作戰模式，主張未來選戰不該只是市長候選人的個人秀，而是由議員、地方組織與市長參選人共同組成監督與論述系統，透過地方議題與議會攻防擴大影響力。粉專最後總結，接下來的台北市長選戰，將不只是2位明星候選人的表演，而是2套治理模式的競爭，真正的決勝點在於，蔣萬安若繼續躲在局處、基層公務員，以及包裝過的家庭形象後面，恐越像一個被保護起來的市長；沈伯洋若能與議員團隊共同作戰，把每個市政漏洞都轉化為市民聽得懂的生活問題，他就不再只是挑戰者，而會變成一個逐漸成形的台北市長新選項。