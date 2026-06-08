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▲中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，北韓國務委員長金正恩及夫人李雪主親自接機。（圖／翻攝自微博）

▲中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，北韓兒童歡迎。（圖／翻攝自微博）

中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，中午抵達首都平壤，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩夫婦親自到機場接機，並在金日成廣場舉行盛大歡迎儀式，安排儀仗隊用韓語高呼「祝習近平同志身體健康」。據中國央視新聞報導，當地時間12時許，習近平乘專機抵達，金正恩和夫人李雪主到機場迎接。習近平和夫人彭麗媛步出艙門，走下舷梯。金正恩與習近平熱情握手。朝鮮少年兒童向習近平和夫人彭麗媛獻花。北韓在金日成廣場舉行盛大歡迎儀式，高掛中朝兩黨兩國最高領導人巨幅肖像，兩旁以中朝雙語書寫的「朝中友誼萬古長青」「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」標語，兩國國旗迎風飄展。習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，馬隊騎兵列隊迎接，軍樂團奏歡迎曲。金正恩和夫人李雪主在廣場迎接。習近平夫婦和金正恩夫婦分別同對方陪同人員握手致意。兩黨兩國最高領導人共同登上檢閱台，軍樂團奏中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。習近平在金正恩陪同下，檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，儀仗隊員用朝語高呼「祝習近平同志身體健康」。此後，習近平同金正恩一起觀看分列式。歡迎儀式結束時，廣場上放飛懸掛中朝雙語歡迎標語的繽紛氣球。隨後，習近平和彭麗媛乘車前往錦繡山迎賓館下榻，金正恩和夫人李雪主親自送至迎賓館。從機場到金日成廣場和從金日成廣場到錦繡山迎賓館途中，朝鮮民眾自發在道路兩旁揮手歡迎習近平到訪。