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▲小賴（如圖）本身很愛算命，最近韓綜節目《天機試煉場》裡面的多位老師來台，他就順勢算了一下，有兩位老師說他要開始走大運，會一路大紅10年。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲湯鎮瑋（如圖）是《命運好好玩》的新任主持人，他坦言還不習慣，但和搭檔小賴已經找到合作的方式，小賴擔任主Key，湯鎮瑋和命理老師來賓們對話。（圖／記者嚴俊強攝影）

長青命理節目《命運好好玩》今（8）日爆出大換血，改由新生代小賴（賴晏駒）與型男命理師湯鎮瑋接棒。兩人首度合體進棚錄影並接受記者採訪，對於要頂替主持超過20年的資深前輩何篤霖，還有陳亞蘭，新組合難免被拿來比較，湯鎮瑋表示，以前都是當來賓，對於變成主持人一事還不習慣，而對於將要扛收視率壓力，小賴則表示，希望大家多給他們一點時間。新版《命運好好玩》將由小賴擔任主Key負責掌控節奏，湯鎮瑋老師則負責專業命理與對應其他老師。被問到是否會擔心收視壓力？小賴坦言壓力一定會有，也知道觀眾無法馬上接受，因為他自己的主持風格偏向跟來賓開玩笑、讓現場氛圍更輕鬆，跟以前老觀眾習慣的看點落差蠻大，因此他也向老粉絲喊話：「希望大家可以多給我們一點時間，習慣這個新的組合，我相信我們會越來越好的。」小賴也打趣表示，自己媽媽是該節目的超級鐵粉，知道兒子要接班，媽媽反而成了全家最開心的人。小賴表示，他私下很愛算命，最近因為有很多韓國綜藝節目《天機試煉場》老師來到台灣，他順勢算了好幾次，包含塔羅、八字、四柱甚至巫師，沒想到有兩位老師都不約而同鐵口直斷他「今年開始走大運，而且一走就是10年，會一路旺到43歲。」果不其然，今天錄影現場做測驗，小賴連續兩場都抽到滿分。目前他手握電視與網路共6個節目，忙到沒時間睡覺，也已經是有殼一族，他也表示，雖然今天股市大跌，但是他定存總體是賺的，沒有受到影響。針對好友陳零九與音樂公司合約到期一事，小賴表示兩人最近仍有一起吃飯，身為朋友都尊重對方的規劃，只希望事情趕快告一段落。而當被問到新節目有沒有機會邀請升格當媽的「蝴蝶姐姐」愷樂復出？小賴表示有一點難，因為他認為愷樂現階段的重心都在照顧小孩身上，支持她把孩子最珍貴的時光留給家庭。不過小賴也說，自己已經透過照片看過愷樂的小孩，忍不住隔空大讚：「很美耶！」並透露愷樂其實私底下也都有默默在關注他的節目，友情依舊緊密。