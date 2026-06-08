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馮光遠還原現場：黃國昌約9點半後才現身

曬照片佐證！黃國昌當晚「10點後」才衝進立院

▲馮光遠當晚坐鎮在議場媒體區時，時任民進黨主席的蔡英文、陳其邁也在現場觀察立院動態。（圖／翻攝自馮光遠臉書）

揭露黃國昌現身時間！馮光遠吐槽：說謊成性改不掉

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，書中提及318太陽花學運期間，他宣稱自己是第一批帶領學生衝入立法院議場的人。不過，相關說法近日持續遭到外界質疑，繼資深媒體人陳信聰拆穿當時黃國昌明明就在錄製公視節目《有話好說》；作家馮光遠今（8）日也公開還原當晚經過，並強調：「有照片，有真相！」馮光遠表示，自己318當晚約在晚間9點抵達立法院外的濟南路，並在現場進行短暫街講，黃國昌則是在晚間9點半至10點之間才抵達現場，並在同一處進行發言，直到晚間10點左右，現場學生決定從立法院地下停車場入口發起衝撞行動時，他與黃國昌才跟著學生一同進入立法院。馮光遠指出，當時眾人是從地下停車場的出入口衝進去，沿著停車場樓梯往一樓推進，由於人很多，加上駐警也不少，所以狹窄的樓梯間便擠得密不通風，其實挺危險的，一來擠，二來空氣污濁。為了證明自己的說法，馮光遠特別公開當年在樓梯間拍攝的照片，當時他跨到扶手外沿，僅巴掌大小的空間，隨後沿著向上走了一段，直至見到一位警察同仁，便向對方表明，拜託不要擋學生了，因為裡面已經一大堆同學，再擋也沒有意義，徒然製造可能會發生的意外，警方這才示意同仁放行。馮光遠進一步說明，從照片紀錄的時間判斷，約在晚間10點10分左右，所以合理判斷，黃國昌在318當晚，是過了10點之後不久，才進到立院，與其在新書中暗示自己是第一批衝入議場的人，顯然有相當大的落差。接著，馮光遠提到，自己進入立法院後便前往2樓媒體區，而黃國昌則去「領導」學生了。他也透露，根據自己當晚拍攝的照片紀錄，時任民進黨主席的蔡英文，約在晚間11點半後進入立法院媒體區，默默地與同仁立在馮光遠身後，不斷地觀察現場動態，停留約半小時才離開。「有照片，有真相，黃國昌之所以經常凸槌，因為他說謊的習性早已養成，所以改不掉。」馮光遠直言，318在台灣民主發展史上是多麽重要的一刻，當晚現場有大量手機、照片與影像紀錄，狠狠吐槽回去：「姓黃的，這一段，就麻煩你記下囉！是10點10分左右啦，哪裡是9點？」