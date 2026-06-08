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▲ 柯志恩首波「市政雄專業」35人市政顧問團名單。（圖／國民黨高雄市長參選人柯志恩辦公室提供）

▲ 柯志恩強調，跨黨派共同來讓高雄這片土地更好，大家若要解讀是藍白合，她認為也蠻好的。（圖／國民黨高雄市長參選人柯志恩辦公室提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（8）日發布首波「市政雄專業」35人市政顧問團名單，名單中有多位前高雄市長韓國瑜時代團隊成員，也有民眾黨背景學者加入。柯志恩認爲，無論任何黨派、顏色，只要市政經驗扎實都歡迎。另外，柯志恩也提出3大「旗艦型政策」研究規劃，包括「大機場計畫」及205兵工廠未來規劃，還有評估旗津後續發展，如何帶動交通、海洋與觀光產業。柯志恩成立市政顧問團特別邀請義守大學財金系特聘教授李樑堅、國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿，以及前高雄師範大學校長吳連賞、前高雄市法制局長吳秋麗、國立屏東科技大學通識教育中心教授簡赫琳、國立高雄大學政治法律學系教授廖義銘、國立成功大學政治學系教授蔣麗君出席。柯志恩表示，她這幾年走訪高雄各地，深刻體會到許多市政挑戰不能只靠單一視角。以「美濃大峽谷」、「毒駕」等議題涉及的層面之深、廣度之大，都需要一個專業的團隊來協助全面性的思考，因此她特別成立市政顧問團，借助顧問們的專業，讓提出的政見能夠務實地落實。柯志恩表示，擔任市政顧問團總召集人的李樑堅教授與張其祿教授，未來將針對高雄市政藍圖的細節，提供最專業的指導與研擬。李樑堅教授是義守大學財金系的特聘教授，過去曾擔任義守大學行政副校長以及高雄市財政局長；張其祿教授則是國立中山大學政治經濟學系的教授，歷練同樣豐富，不僅是前立法委員，也曾任中山大學社科院院長。這兩位總召集人的背景呈現了極具意義的多元互補。一位來自公立大學、一位來自私立大學；一位任教高雄市區、一位任教於高雄縣區；一位擁有扎實的行政歷練、另一位則具備宏觀的立法視野。兩人不僅具備豐富的中央與地方經驗，最關鍵的是，他們都擁有最接地氣的「高雄經驗」。柯志恩強調，首波公布的三十五位市政顧問涵蓋學界與實務界菁英，另有多位專家礙於現職在幕後鼎力協助。團隊延攬中山、高師大、成大等南部指標性大專院校，以及政大、世新等校的學者，包含多位大學前校長、院長與特聘教授。這群具備深厚學理基礎與在地連結的智庫，能為市政規劃提供前瞻性的政策視野。另外，顧問團最大亮點在於融合了豐富的行政實務經驗。名單納入曾掌管高雄市財政、法制、教育、社會、以及研考會等局處首長，還有具備財政部次長與立法委員資歷的政務官及民代。團隊專業橫跨政治經濟、公共行政、財務管理、勞工權益、社會工作及工程科技等多元面向，能針對高雄當前推動產業轉型、少子化照護與基礎建設升級等複雜挑戰，提供跨領域的系統性解方。柯志恩期盼，這股穩健、理性的專業力量，能為高雄的城市發展構築最堅實的政策後盾，確保未來的市政白皮書能精準對接行政機關的運作邏輯，讓政策真正落地執行。柯志恩也提出「1、3、5、7、9」的政策框架與願景，但她的團隊絕不紙上談兵，包括對高雄未來的建設，以及高雄目前負債的問題如何解決、產業如何升級，都將透過與顧問團的深度探討，陸續向市民報告「務實的解方」，務求「會提出問題，更會解決問題」，以贏得市民認同。另外，針對媒體提問，市政顧問團成員有許多立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的局處首長，以及曾擔任民眾黨立委的張其祿教授加入，是否代表藍白合等。柯志恩表示，前財政局長李樑堅、前法制局長吳秋麗等顧問團成員，都有專業背景與實務經驗，無論任何黨派、顏色，甚至綠營學者若願意加入市政顧問團，她都非常歡迎，因此沒有所謂韓團隊是否過多的問題，只有市政經驗是否紮實的問題。柯志恩強調，張其祿教授在學務及實務上有許多見解，同時也是她在南加大的學弟，因此跨黨派共同來讓高雄這片土地更好，大家若要解讀是藍白合，她認為也蠻好的。