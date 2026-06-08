我是廣告 請繼續往下閱讀

日本男團「浪花男子（なにわ男子）」成員長尾謙杜，2年前因被捲入三上悠亞、師兄Kis-My-Ft2成員千賀健永的三角戀之中，現在23歲的他最近又被爆出新戀情，女主角是大4歲前E-girls成員稻垣莉生，兩人深夜約會全被捕捉。根據日媒《週刊文春》報導，長尾謙杜與稻垣莉生於5月31日觀看完日本國家足球隊的友誼賽後，分別前往女方居住的高級公寓會合，之後再一同前往餐廳及酒吧續攤，整晚約會行程全被狗仔捕捉。根據了解，兩人透過會員制酒吧友人牽線認識，從去年冬天開始發展為戀人關係，至今已交往超過半年，且長尾謙杜經常出入女方住處。事實上，這不是長尾謙杜第一次因為緋聞登上新聞版面，兩、三年前他就捲入與日本前AV女優三上悠亞的緋聞而掀起軒然大波，當時千賀健永深夜離開三上悠亞住處後，長尾謙杜竟在數小時後進入同一棟大樓，陷入三角關係中讓他形象重創。如今長尾謙杜又被拍到與女性密會，加上約會過程幾乎毫無遮掩，也讓許多粉絲相當失望「完全沒從上次事件學到教訓」、「偶像意識不足」；不過也有人認為長尾謙杜已成年，擁有自由戀愛的權利，不應該過度干涉他的私生活。截至目前為止，長尾謙杜及經紀公司STARTO ENTERTAINMENT尚未回應戀情傳聞。