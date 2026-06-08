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勇警病床談驚魂：冥冥中感受到媽祖保佑

施嫌闖病房嚇壞家屬 劉世芳要求強化維安

彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘，日前查訪施姓毒品通緝犯時被對方倒車衝撞，遭車輪輾壓雙腿骨折，未料法院裁定施男無保請回，社會各界憤慨不已，民眾上街頭怒批「恐龍法官」。內政部長劉世芳今（8）日前往醫院探視陳國銘，對他在生死交關之際仍奮勇制伏嫌犯的表現表達敬意與不捨。得知陳國銘虔誠信奉白沙屯媽祖，劉世芳特地致贈「粉紅超跑」刺繡模型，祝福他早日康復。陳國銘4日下午與同仁前往轄區查訪涉毒施姓男子時，對方突然倒車衝撞，導致陳國銘雙腿遭車輪輾過、當場骨折，他強忍劇痛對空鳴槍示警，最終與同仁成功壓制施男。檢方原向法院聲請羈押，但法官認為難認施男有逃亡之虞，裁定無保請回，消息曝光後引發社會強烈反彈。歷經緊急手術後，陳國銘仍住院中，預估至少需休養3個月。他透露埔鹽分駐所今年3月落成啟用，白沙屯媽祖4月便停駕駐留，他覺得冥冥中受到庇佑，自己兩星期前特地前往白沙屯拱天宮還願，感謝媽祖賜福分駐所平安，沒想到不久後就遭遇重大意外，卻仍幸運保住性命，「算是不幸中的大幸」。劉世芳表示，受傷的不只是身體，心理也需安定與療癒，除了帶來「粉紅超跑」刺繡模型，也請彰化縣警察局長陳世煌協助，將白沙屯媽祖護身符轉交給同案中受輕傷的趙姓警員，希望兩人都能平安康復。除了慰問傷者，劉世芳也嚴厲譴責施嫌公然挑戰公權力、危害執法人員生命安全的暴行。她同時關切彰化地檢署抗告及法院後續審理進度，盼司法程序兼顧社會治安與公共安全，避免類似危害再次發生。對於施嫌昨日竟突然闖入病房向陳國銘道歉、導致家屬受驚嚇一事，劉世芳當場指示警方加強醫院周邊安全維護，確保醫療環境安寧，避免再有滋擾情形發生。據了解，施男是地方頭痛人物，過去曾涉及恐嚇、詐欺及酒駕等案件，案發時更因他案遭到通緝。彰化縣警局表示，尊重法院依個案事證作出的裁定，但公權力不容挑戰，支持彰化地檢署依法提出抗告，呼籲司法機關審酌新興毒品氾濫及毒駕對社會造成的重大危害，於後續審理中從重量刑，讓司法成為第一線執法人員最堅實的後盾。