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▲ 《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Cafe即日起至7/23在MyAnime Cafe高雄夢時代店登場。（圖／高雄夢時代提供）

▲城鄉物產展集結來自全台各地的經典台灣美食與伴手禮，並攜手四間宮廟合作推出廟宇文化展。（圖／新光三越高雄左營店提供）

百貨展演與主題活動熱鬧登場。迎《名偵探柯南》最新劇場版熱潮，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Cafe即日起至7/23在MyAnime Cafe高雄夢時代店登場。「第二回 T368城鄉物產展」即日起至6月21日巡迴至新光三越高雄左營店，集結來自全台各地的經典台灣美食與伴手禮，並攜手四間宮廟合作推出廟宇文化展，將信仰日常帶入港都生活日常，展期間假日更推出系列民俗文化體驗活動。高雄夢時代 《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café推出特製主餐、甜點、聖代及特調飲品，餐點設定加入小巧思，例如結合電影劇情所在地橫濱知名中華街印象，推出柯南的橫濱麻婆熱狗堡、以追風飄逸感發想千速的鎏金南瓜義大利麵，結合日本警察形象的櫻花設定松田的落櫻梅漬冷麵，更有天使VS路西法意象的仙草凍鮮奶等等，活動期間點餐，還可獲得以電影專屬時尚角色立繪及視覺圖所設計的精美特典。主題活動期間推出滿額活動，即日起至6/25全店消費滿額600元，贈隨機紀念寫真1張，6/26~7/23消費滿額800元，可獲得隨機膠片立牌1個，均為數量有限送完為止。另外，自電影上映日6/24起，更將同步舉辦票根禮活動，凡外帶甜點或飲料，結帳時出示實體票根，即可獲得SP紀念票，詳細活動辦法將於粉專公告。新光三越高雄左營店「第二回 T368城鄉物產展」以「探索台灣蘊味」為主題，攜手14個縣市、30個鄉鎮區、35個品牌，從主食、點心、飲品到工藝選物，一站式呈現台灣土地的豐饒與美好。不僅聚集台灣各地生產的優質產品，也特別與「雲林西螺福興宮」、「高雄旗山天后宮」、「彰化大村埤腳五通宮」、「新北八里紫德宮」四間廟宇合作規劃廟宇文化展區。展區最大亮點則是特別邀請雲林福興宮「太平媽」南下駐駕高雄左營店，可體驗躦轎腳及求籤問事；並結合廟宇限定結緣禮、特色集章活動、擲筊體驗，讓百年信仰文化成為日常生活體驗。新光三越高雄左營店特別針對新光三越會員推出「有點好禮！好味集合」活動。活動期間凡於APP扣300點，即可兌換每日不同精選物產；展場亦同步推出「會員限定 物產好禮」及每週五六日「買一送一」等優惠活動。此外，也推出一系列體驗活動與精彩演出，不僅邀請傳承百年的「新興閣」第七代傳人、「雲興閣」團長陳國軿帶來布袋戲演出及體驗活動，也規劃高雄左營店獨家職人體驗工坊，邀請品牌職人透過互動教學與實作體驗。展期間更安排週週傳統藝術DIY活動。