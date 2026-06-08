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▲2026年兒少保護業務研討會課程現場，與會專業人員專注聆聽講師分享兒少保護實務與風險辨識知能。（圖／高雄長庚提供）

高雄長庚紀念醫於7日舉辦「2026年兒少保護業務研討會」，吸引超過百位醫師、護理師、社工師、心理師及相關專業人員參與，共同為守護受創兒少的身心健康尋找更完善的支持方案。高市府衛生局局長黃志中致詞表示，兒少保護工作需仰賴跨網絡合作，透過醫療、社政、教育及社區系統緊密連結，才能及早發現風險、即時介入，逐步建構更完整的兒少保護支持體系。研討會中也透過實務案例分享，呈現第一線人員在兒少保護中的重要角色。曾有幼童因身上出現不明傷勢就醫，家屬對受傷原因無法清楚說明，引起社工及基層醫護人員警覺，轉介至高雄長庚進一步評估。經醫療團隊診察後，發現個案身上有多處明顯外力造成的傷勢，立即啟動兒少保護機制，後續由社政單位提供相關處遇服務，並安排於高雄長庚兒少保護聯合門診接受跨科別追蹤照護。目前個案身心狀況穩定，發展情形良好，展現跨網絡合作即時介入的重要價值。高雄長庚副院長林祖功表示，醫療不僅著重於身體傷勢的治療，更需關注受創兒少的心理需求與安全感重建。透過兒科、急診、精神科、復健科、社工及心理等跨專業團隊合作，提供整體性照護與長期追蹤支持，協助孩子逐步走出創傷陰影。副院長林祖功指出，高雄長庚自2018年即投入兒童保護工作，2019年承接衛生福利部「兒少發展暨保護計畫」。2020年成立「高雄長庚紀念醫院兒童發展暨保護中心」，建置跨科別一站式兒少保護聯合門診，並深入兒少安置機構提供健康訪視服務，目前已與22家安置機構簽訂合作備忘錄，建立穩定合作機制。2025年兒少保護聯合門診服務2,478人次，兒少安置機構健康訪視服務達1,581人次。此外，2021年高雄長庚更承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，提供高屏澎地區受虐兒少傷勢診斷、驗傷評估及後續醫療追蹤服務。去年2025年協助87名兒少保護個案完成專業傷勢評估及後續照護，成為高屏澎地區重要的兒少保護醫療後盾。兒科部部長田祐霖指出，受創兒少的復原往往是一條漫長道路，除了及時醫療介入，更需要家庭、社區及專業團隊持續陪伴與支持。高雄長庚兒童發展暨保護中心多年來持續串聯醫療、社政及教育體系資源，協助孩子在安全環境中穩定成長，讓保護不只是當下的救援，更是長期的陪伴與重建。高雄長庚主任徐美欣表示，從傷勢診斷、心理支持到後續追蹤照護，每一位受創兒少的背後，都需要一張由醫療、社政與社區共同編織而成的守護網。未來將持續深化跨網絡合作，推動標準化兒少保護流程與持續性照護機制，陪伴更多孩子走過創傷、迎向希望。