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JYP女團ITZY將於6月27日、28日在高雄巨蛋舉辦演唱會，門票開賣後馬上被秒殺，讓許多粉絲感到相當可惜，沒搶到票的粉絲別難過！因為ITZY今（8）日稍早宣布演唱會追加台北場，將於9月5日在台北小巨蛋開唱，目前票價、座位圖尚未公布，一有最新消息《NOWNEWS今日新聞》將為您馬上更新。ITZY原本台灣演唱會只有6月27日、28日的高雄巨蛋兩場，不過今日稍早宣布巡迴演唱會加場，粉絲赫然發現行程表中出現了「Taipei」，確定女神們將於9月5日來到台北小巨蛋開唱，讓大家已經迫不及待要搶票。除了台北場演唱會，ITZY同時追加了澳門、新加坡場次，以及倫敦、阿姆斯特丹、巴黎、法蘭克福等歐洲場次，相當緊湊的行程也掀起了粉絲擔憂，認為ITZY會不會巡迴到最後，跟同門師姐TWICE一樣，許多成員紛紛吃不消病休。