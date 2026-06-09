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台股波動對房市影響小 股市風險高要注意

▲台灣歷次股災之房市表現。（圖／住商機構提供）

政策影響房市較劇烈 暫無斷頭潮

台股昨（8）日大盤下跌1568點，收在4萬3502點，股市出現大量跌幅，對於房市有影響嗎？根據信義房屋和住商不動產觀察，股災對房市的影響有限，只有在金融危機、政策變動時，房市才有比較大的變動。台指期指數夜盤上周五（5日）一度觸及跌停，大跌4522點，也讓不少投資人對周一（8日）開盤恐慌。信義房屋指出，回顧過去多次股市大跌危機，，金融海嘯起因於雷曼兄弟倒閉引爆全球大規模股災，不僅國人財富大幅縮水，連經濟與就業都受衝擊，科技業與許多產業無薪假大增，導致短期房價明顯回檔，台北房價半年回檔約10%。信義房屋企研室曾敬德指出，今年台股大漲，但漲多了遇到一些利空，容易出現恐慌殺盤，台股市值仍較年初大漲好多個兆，反而股市震盪一下會讓部分民眾有居高思危的警覺心，對於房市不算壞事，再加上第七波管制以來已經20個月時間消化利空，判斷房市不至於受短期股災衝擊，仍有機會持續築底慢慢復甦。去年關稅議題引發股災斷頭潮，當時台北市房價並未有明顯變化，，而關稅戰後台股跌幅很快就被收復，甚至再創新高。曾敬德表示，，倘若有自用購屋需求的民眾，也可趁現在房市尚未反彈時，進場慢慢看屋。住商不動產觀察，台灣歷年來共12次股災，若比較當年與前後一年買賣移轉量可發現，1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19等5次股災後1年的買氣不減反增，惟其他股災後房市呈減縮。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，另外，，2015年中國股災隔年，全台買賣移轉棟數僅24.5萬棟創下歷史新低，除了股災層面，也有房地合一所得稅上路，令消費者信心一度崩盤；美國總統川普（Donald Trump）發起對等關稅，於2025年4月為全球帶來嚴重股災，雖說2025年下半年受惠於AI浪潮帶動，台股迅速回升，更於2026年突破4萬點大關，但台股熱絡未帶動房市，央行第七波信用管制與銀行限貸餘波未了，致使房市買氣跌入谷底，也讓去年全台買賣移轉棟數僅達26.1萬棟，為2018年以來新低。住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，此次亞股黑色星期一股災，源頭在於美國公布的5月非農就業新增人數超乎預期，令聯準會降息預期落空，更加深市場對於年底恐怕升息的憂慮，加上有AI與科技類股先前漲勢過猛，市場槓桿過熱，因此當一有利空消息出現，即出現恐慌性的踩踏效應；而此次股市急跌，下挫時間幅度未知多久，令投資人資產縮水，加上打房效應仍在，預期短期內房市頹勢恐怕難以逆轉，