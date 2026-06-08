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民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，內容說他是2014年318太陽花學運「第一批衝入立法院的人」，引發當年學運圈反彈。經濟民主連合召集人賴中強在臉書發文「太陽花運動，真的不是黃國昌發動的。」他透露，自己將書中內容傳給林飛帆時，林飛帆僅無奈回應「他真的蠻煩的，沒有下限」。他批評，黃國昌在書中把自己描寫成太陽花運動的發動者，相信318當晚的真正行動者與核心參與者都會搖頭。賴中強還原318當晚，推開康園餐廳鐵門、擋住警察讓群眾得以進入立法院的行動者中包含他自己，但他從來沒有跟黃國昌討論要怎麼推那個門，黃國昌當晚其實是在上電視節目，直到數百名群眾都已經進到立法院、警察又把門推回來時黃國昌這時才來到康園外演講，根本不是第一批衝入的人。反服貿運動的計畫，賴中強曬出歷史檔案證明是眾人準備好的，並非黃國昌一人功勞，這計畫是「反黑箱服貿民主陣線」參與團體在勞陣辦公室討論出來、由賴中強親自擬定草稿，包含317中北部社團發難、318晚會掩護不留文字的主行動，以及319中南部民眾會合、321提出民間版監督條例等配套。他強調，太陽花運動除了年輕人衝進立法院的行動，前面搭舞台與法案配套等準備工作也很重要，黃國昌的說法顯然與事實及核心參與者的認知有所落差。