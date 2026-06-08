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近期梅雨季來臨發威，全台多縣市瘋狂被雨彈襲擊，大雨下不停！水利署上週已連續於4日、5日及7日開設三級應變小組因應各地災情，為因應近期台灣可能又有劇烈降雨，經濟部次長賴建信今（8）日開設應變小組，並主持防汛整備會議，盤點整備情形並與各縣市政府協力防災。賴建信今日開設應變小組並主持防汛整備會議，邀集氣象署、水利署、能源署、產業園區管理局、商業發展署，以及台水、台電、中油及台糖公司等單位，盤點整備情形並請水利署通知各縣市政府協力防災。賴建信指示，因應0608豪雨影響，經濟部災害緊急應變小組於今日14時二級開設，並請各單位務必全面檢視防災機具、防汛設備、防洪設施及資通訊設備等運作狀況，確保功能正常。旱澇交替期間，尤其是年度首波明顯降雨可能帶來枯枝與雜物，請台水及各區水資源分署檢查取水口、攔汙設備及高濁度因應措施，包括聯通管、珍珠串設施或伏流水工程等，以確保供水正常；針對22件破堤施工案件及116件在建工程，要求申請破堤施工單位或施工廠商，依破堤施工計畫或相關應變計畫於今日18時前完成整備；對於可能的孤島地區，應預先部署搶修人力及機具設備，以提升災害應變效率。經濟部表示，為迎戰汛期挑戰，水利署已完成各縣市及各分署之防汛整備督導，並複查確認相關抽檢缺失均已改善完成，能源署、園管局、產發署及國營事業亦已全面完成各項防災整備工作，包括完成太陽能板、電力、自來水、水利建造物、防汛設施及機具之檢查，備妥17萬6402個防汛塊、5萬8482個沙包與太空包、2萬5504公尺防汛擋板等防汛備料，河川重點區域清淤作業迄今完成2923萬立方公尺，其中花蓮溪及馬太鞍溪達到2210萬立方公尺，加上堤防復建工程超前完成，已恢復保護標準通洪能力，並辦理各項災害應變演練，強化1437防汛志工訓練。同時全面盤點搶修人力、機具及車輛資源，全台預布1890台大型移動式抽水機，台水並備妥61部水車、2099座水桶等緊急供水設備，台電公司檢整525座重要場站發電機、73台移動式發電機，加強電網防災韌性，以因應災害期間搶修、修險及民生供水、用電需求；各產業（科技）園區管理中心已備妥166台抽水機與154台緊急發電機，災中可立即投入支援，與園區廠商共築災害防線。此外，也持續深化中央與地方合作，輔導597處水患自主防災社區運作，透過防災演練及防汛整備座談，共同建立重點區域防汛應變機制，關注獨居老人或弱勢群體，提升整體防災韌性。經濟部提醒，汛期期間民眾應隨時留意最新氣象及水情資訊，主動清理住家陽台排水孔及周邊排水溝渠，並適度儲備生活用水，以備不時之需。