我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨日前針對《刑事訴訟法》提出修法草案，主張刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押事由，對此，政治評論員吳靜怡今（8）日發文嚴厲譴責，直指黃國昌與民眾黨此舉根本是為了幫創黨主席柯文哲的司法困境，量身打造柯文哲逃生門，為了解救特定政治人物，不惜犧牲國家打擊重大犯罪的公權力，讓全台民眾深惡痛絕的犯罪首腦、販毒黑幫因此受惠，直呼「一個都快要泡沫化的政黨，就別鬧了。」吳靜怡分析，這項修法一旦通過，將全面衝擊台灣的治安防線，首當其衝的就是詐騙與毒品犯罪。她指出，詐騙和販毒都是高度組織化的產業鏈，檢警由下往上溯源的關鍵在於跟時間賽跑，最怕嫌犯一放出去就串供、滅證、製造斷點；如果刪除勾串作為羈押理由，上游主嫌將有充足時間刪除紀錄、轉移金流並施壓證人，未來不僅毒品防線崩潰，打詐也會變成永遠只抓到末端小咖，真正的幕後黑手在外面繼續逍遙，讓台灣淪為犯罪天堂島。吳靜怡呼籲，當前全民的共同訴求是政府全力打詐、打貪、打毒，但民眾黨卻選擇站在民意的對立面，她痛批，從地下賭博、色情網站到貪污案，這些犯罪集團最需要的就是修法所帶來的「時間差」來逃避法網，民眾黨今天為了柯文哲教訓司法，明天受惠的就會是全台灣的犯罪者，全體國民的財產、生命與社會治安將淪為政治利益的犧牲品，民眾黨「根本賠不起」。