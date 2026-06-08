我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨歷任總統近年來展現驚人的「網感」，不只緊跟網路時事，甚至比許多年輕網友還會玩梗。從前總統蔡英文的流行語金句、前總統陳水扁的AI哏圖創作，到現任總統賴清德跟上「戰鬥陀螺」熱潮，都讓網友直呼：「總統們網速有夠快！ 」有「最強網友總統」之稱的蔡英文，任內就經常與年輕族群互動，不僅知道各種網路迷因與流行語，甚至連日文流行語「YBSG（中文：太扯了）」都跟得上，過去她甚至在社群發文寫下「我不認為這是有社會共識的吃法」、「留友看」等句子，讓大批網友笑翻，直呼根本是「罵人不帶髒字」的最高境界。至於陳水扁則被封為「全台最會玩AI的前總統」，不但經常回覆網友留言，還時常製作各式AI哏圖跟上熱門話題，無論是近期引發熱議的黃山料爭議，或是台北市長蔣萬安兒子獲得市長獎等新聞，阿扁都能迅速加入討論，反應速度不輸給整天上網的網友。現任總統賴清德雖然較少回覆留言，但同樣沒有缺席年輕人的流行文化，隨著經典玩具「戰鬥陀螺」再度掀起文藝復興風潮，賴清德也公開自己體驗戰鬥陀螺的影片，意外掀起大批討論，也讓不少網友感嘆：「現在的總統不只要會治國，還要跟得上流行。」