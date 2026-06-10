2026年美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將在台灣時間6月12日凌晨開打，在這場4年一度的賽事中，除了精彩的比賽內容之外，各隊的球衣也是矚目焦點，不少人都想入手一件自己支持的代表隊球衣。有一家藏身在台北捷運小南門站的足球球衣專賣店「不理頭球衣專賣店」，是不少粉絲前往購買足球球衣的好去處，老闆不理頭原本就讀教育學系，後來因為嚮往自由的生活方式，開始專職球衣販售，熱愛足球的不理頭告訴《NOWNEWS》記者，自從賣球衣後，10多年來每一天都過得很開心。
從幫朋友代購開始 教育系畢業後決定追夢創業
「不理頭球衣專賣店」位於小南門捷運站內1號、2號出口旁，老闆不理頭喜愛足球，但當時很難在台灣買到正版的球衣，他只能請朋友幫忙代購，後來有其他親朋好友發現他居然有球衣，希望他幫忙代購，後來他在代購過程中，發現有些利潤可以維持生活，所以他2010年在露天拍賣開網路代購店，當時網路上還沒有一家有正版球衣買賣的店，他打出「買到盜版賠20倍」的口號，讓店裡建立起口碑。
在網路賣球衣時，不理頭還是研究所學生，他覺得代購很適合學生兼職。後來不理頭服海外替代役，到菲律賓教書1年，回到台灣後也找了上班族工作，但他發現，自己不太適應固定的生活，加上當時教職很難考，個性熱愛自由的他決定辭職，繼續從事球衣代購，自己當老闆。不理頭也在小巨蛋對面開了一間辦公室，因為還是有許多消費者希望看到實體，能直接把商品帶走的感覺還是不一樣。
疫情期間一度沒生意 靠熱愛足球撐過低潮
1年後發現捷運小巨蛋站內有招租資訊，不理頭馬上研究、投標，2016年正式進駐忠孝新生捷運站內，2019年又再拓展店面，到小南門捷運站開店。但不理頭經營球衣買賣不是一直很順利，新冠肺炎時期，歐洲足球沒有舉辦比賽，也沒有推出新商品，他也沒有新的商品可賣，於是他把忠孝新生店收起來，把所有資金投入小南門店。
但憑藉對足球的熱愛，不理頭撐過疫情時期，又等到世界盃開打，不理頭表示，自己只要做跟足球相關的事情就很愉快，就算一整天都沒有營業額也沒關係，他會在空閒寫一些有關足球的文章，對足球的「熱愛」，讓不理頭開店的這10幾年來，每天都過得很開心。
C羅、梅西球衣最搶手 冷門國家隊也能挖寶
「不理頭球衣專賣店」是全台唯一一間在捷運站內的球衣專賣店，記者採訪時，短短10分鐘就有2位消費者來買球衣，不理頭透露，世界盃開打讓球衣銷量翻了好幾倍，他店內最熱賣的是C羅領軍的葡萄牙球衣，法國與英格蘭代表隊球衣銷量也相當不錯，現在有些球衣還需要預購了。
另外熱門隊伍還有梅西領軍的阿根廷，不過阿根廷球衣在其他地方也能買到，會到他店裡買的消費者，大部分是在其他地方買不到，才會過來。不理頭表示，店內還有進比較冷門的烏拉圭、埃及等國家代表隊的球衣。
除了球衣之外，不理頭也有經營燙印球衣，消費者可以把喜歡的球星背號、名字印在球衣上，不理頭表示，球衣燙印費用大約是1000元左右，要看印製廠牌而定，目前燙印的膠膜都要從國外引進，像是巴西、克羅埃西亞膠膜成本就要快1000元，這些國家的價格就會比較高。
想要趕上世界盃熱潮，穿上自己支持的球隊球衣，為球隊應援嗎？不妨到小南門捷運站入手一件正版球衣，跟老闆聊聊足球吧！
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「不理頭球衣專賣店」位於小南門捷運站內1號、2號出口旁，老闆不理頭喜愛足球，但當時很難在台灣買到正版的球衣，他只能請朋友幫忙代購，後來有其他親朋好友發現他居然有球衣，希望他幫忙代購，後來他在代購過程中，發現有些利潤可以維持生活，所以他2010年在露天拍賣開網路代購店，當時網路上還沒有一家有正版球衣買賣的店，他打出「買到盜版賠20倍」的口號，讓店裡建立起口碑。
在網路賣球衣時，不理頭還是研究所學生，他覺得代購很適合學生兼職。後來不理頭服海外替代役，到菲律賓教書1年，回到台灣後也找了上班族工作，但他發現，自己不太適應固定的生活，加上當時教職很難考，個性熱愛自由的他決定辭職，繼續從事球衣代購，自己當老闆。不理頭也在小巨蛋對面開了一間辦公室，因為還是有許多消費者希望看到實體，能直接把商品帶走的感覺還是不一樣。
1年後發現捷運小巨蛋站內有招租資訊，不理頭馬上研究、投標，2016年正式進駐忠孝新生捷運站內，2019年又再拓展店面，到小南門捷運站開店。但不理頭經營球衣買賣不是一直很順利，新冠肺炎時期，歐洲足球沒有舉辦比賽，也沒有推出新商品，他也沒有新的商品可賣，於是他把忠孝新生店收起來，把所有資金投入小南門店。
但憑藉對足球的熱愛，不理頭撐過疫情時期，又等到世界盃開打，不理頭表示，自己只要做跟足球相關的事情就很愉快，就算一整天都沒有營業額也沒關係，他會在空閒寫一些有關足球的文章，對足球的「熱愛」，讓不理頭開店的這10幾年來，每天都過得很開心。
「不理頭球衣專賣店」是全台唯一一間在捷運站內的球衣專賣店，記者採訪時，短短10分鐘就有2位消費者來買球衣，不理頭透露，世界盃開打讓球衣銷量翻了好幾倍，他店內最熱賣的是C羅領軍的葡萄牙球衣，法國與英格蘭代表隊球衣銷量也相當不錯，現在有些球衣還需要預購了。
另外熱門隊伍還有梅西領軍的阿根廷，不過阿根廷球衣在其他地方也能買到，會到他店裡買的消費者，大部分是在其他地方買不到，才會過來。不理頭表示，店內還有進比較冷門的烏拉圭、埃及等國家代表隊的球衣。
除了球衣之外，不理頭也有經營燙印球衣，消費者可以把喜歡的球星背號、名字印在球衣上，不理頭表示，球衣燙印費用大約是1000元左右，要看印製廠牌而定，目前燙印的膠膜都要從國外引進，像是巴西、克羅埃西亞膠膜成本就要快1000元，這些國家的價格就會比較高。
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