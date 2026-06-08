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洛杉磯道奇31歲世界巨星大谷翔平，今（8）日回到老東家主場對戰洛杉磯天使的「高速公路大戰」中，持續以第1棒、指定打擊出戰，單場雙安貢獻，球隊最終輸球坐收，無緣挑戰系列賽6戰全勝。《USA TODAY》專欄作家奈廷格爾（Bob Nightengale）在節目上提出看法，認為對於志在三連霸的道奇來說，大谷翔平打擊貢獻比當投手更重要，「道奇不需要他每場投到7局，但需要他穩定貢獻全壘打。」針對大谷翔平在隊中的核心定位，美國棒球界權威記者、同時也是《USA TODAY》專欄作家奈廷格爾，在稍早網路節目時提出獨到見解。他直言：「對於志在奪冠的道奇隊來說，大谷翔平在打擊區上的存在感，其實比他在投手丘上更為關鍵。」「原因在於道奇目前進攻端起伏過大。相反地，道奇的投手陣容深度非常足夠，球隊其實並不需要他每場都燃燒手臂、投滿7局。他只要能穩定貢獻5到6局，並帶著健康的身體迎戰季後賽就足夠了。」奈廷格爾進一步分析道：「但看看道奇的打線，表現大起大落，他們明顯需要大谷在打擊區上提供穩定火力輸出。而他最近也確實找回過往那種強勁的擊球初速。」體育媒體《SportsGrid》也對此觀點表示贊同，並指出大谷翔平若更專注於打擊，將是道奇實踐三連霸野心的關鍵。值得注意的是，大谷翔平今年完整二刀流出戰，目前拿下6勝、防禦率僅0.74，只差5個出局數就能空降防禦率王，而從團隊數據來看，道奇先發投手團隊防禦率2.97同樣高居第一，打擊端則以345分位居全聯盟第2，但「不穩定性」卻成為隱憂。最近40場比賽中，道奇打線曾出現3次「4連戰總得分在10分以下」的貧打狀況，卻也同時出現過4次「4連戰總得分破24分」的瘋狂攻勢，極端的表現印證美媒看法，道奇今年想要走得更遠，絕對需要大谷翔平在第一棒展現出穩定的破壞性，起到帶動球隊攻勢的作用。