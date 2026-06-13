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本文重點摘要：

《鐵拳教育》劇情簡介

《鐵拳教育》角色關係一覽

《鐵拳教育》改編自哪7大轟動韓國的真實社會案件

《鐵拳教育》4大必看亮點

《鐵拳教育》線上看平台、集數、片長資訊總覽

《鐵拳教育》劇情簡介

▲男主角在劇中暴打壞學生，以暴制暴的大場面讓不少觀眾直呼痛快。（圖／翻攝自Netflix@netflixkr）

《鐵拳教育》角色關係一覽

▲《鐵拳教育》中創建教權保護局的教育部長由老戲骨李星民飾演。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

《鐵拳教育》改編自哪7大轟動韓國的真實社會案件？

▲《鐵拳教育》中武力值超高的女配角由秦基周飾演。（圖／翻攝自Netflix Taiwan YouTube）

《鐵拳教育》4大必看亮點

▲表志勳在《鐵拳教育》中飾演事務官「奉靳代」。（圖／翻攝自Netflix官網）

《鐵拳教育》線上看平台、集數、片長資訊總覽

2026年最強黑馬爽劇來了！全新Netflix韓劇《鐵拳教育》一上線就引爆話題，該劇由實力派男星金武烈領銜主演，採用以暴制暴的震撼教育手段，痛快制裁失控的校園惡霸。更驚人的是，劇中出現的7大案件皆有真實原型，透過劇情編排，將青少年觸法輕判、恐龍家長逼死老師等殘酷社會痛點搬上螢光幕。《NOWNEWS今日新聞》本文就統整了劇情精華、角色關係及4大亮點帶大家一次看。《鐵拳教育》改編自高人氣網路漫畫《極權教師》，劇情講述為因應《少年法》淪為校園犯罪保護傘、教師尊嚴蕩然無存的亂象，南韓教育部創立了直屬機構「教權保護局」。主角羅華振（金武烈飾）作為該局的首席督察官，擁有免受法律追究的特殊懲戒權。他以暴制暴，親赴一線校園，用最激進的「鐵拳私刑」對抗權貴子弟霸凌、觸法少年鑽漏洞、恐龍家長逼死教師等惡劣行徑，帶來一場酣暢淋漓的復仇與改革。他是教權保護局現場督察，曾是韓國陸軍特戰司令部特任隊上尉，因擔任教師的未婚妻崔佳尹（賀營飾）遭學生刺死，讓他對教育亂象深感憤恨，決心救出所有出現在校園中的受害者，不良學生、老師、家長都是他的懲治對象。過程中，羅華振也以絕對的武力值制裁惡徒，讓人看了大快人心。崔康石是一手創立教權保護局的局長，也是已故教師崔佳尹的父親，也就是羅華振的準岳父。在女兒過世後，他和羅華振一樣對於壞學生、壞老師深惡痛絕，因此花了2年時間建立起教權保護局。不僅解決校園亂象，也不惜對抗權貴，蒐集他們的惡行公諸於世，讓壞學生失去保護傘。她是教權保護局的另一名督察，外型可愛甜美，但其實拳腳功夫不輸羅華振，曾是韓國陸軍特戰司令部特任隊預備役中士，具有頂尖的近身格鬥技能，但卻個性衝動愛罵人、動粗，因為她也曾是校園霸凌的受害者，所以願意加入保護局，輔佐羅華振一起對付校園敗類。奉靳代他是原著漫畫中沒有的人物，為了劇版劇情推進才加入其中。作為教權保護局的事務官，奉靳代會先潛入各大案件蒐集犯罪證據，讓督察能順利抓到核心人物與犯罪鏈。這角色也能輔助觀眾以第一人稱視角了解校園犯罪的真實困境，為該劇增色。《鐵拳教育》全劇共10集，以不同校園案件串聯主線劇情，隨著真相逐步揭開，最終反派正是害死羅華振未婚妻的問題學生。劇中各個案件不僅推動故事發展，也影射韓國社會當前面臨的多項教育亂象與爭議議題。以下整理劇中對應的7大真實事件，帶你一次看懂背後的社會縮影。，劇中講述國會議員的兒子在學校肆意凌虐同學，現實生活中則是南韓高級檢察官鄭淳信的兒子在學校對同學進行語言霸凌與精神暴力，還嗆聲受害者：「我爸是檢察官，你告也告不贏。」，劇中講述韓國某職業高中的兩大科系電子科與汽車科的學生爭鬥不休，他們以暴力來爭奪校園地位，身上滿是刺青，一點也不像學生。這與1990年末至2000年初期發生在「仁川雲峰工業高中」的校內事件幾乎一致，該校學生打架爭地盤，隨後被幫派吸收，宛如黑幫培訓所，一度連警方都難以介入控制。，劇中名校的教務主任為了討好權貴，暗中操縱、修改成績，藉此打壓清寒學生。真實案件中的該名教務主任同樣洩題，讓在同校就讀的雙胞胎女兒成績升為全校第一，在南韓引發極大的教育公平性風暴。，劇中家長濫用「兒童虐待檢舉制度」，長期對學校老師進行惡意騷擾、提告，最終差點逼死教師。而真實原型中的23歲的小學女教師是真的被逼到輕生，因處理班上學生的糾紛，遭到恐龍家長不斷以電話、投訴惡意糾纏，最終不堪重壓在教室內自縊。，觸法少年偷車在馬路上橫衝直撞，深知自己受到法律保護，警察拿他們沒轍，所以犯罪被抓到警局後，還拍照打卡，毫無悔意。真實案件中，同樣是一群未滿14歲的青少年開車在路上狂飆，結果撞死了一名靠外送賺取學費的18歲大學生，卻不用負刑事責任，此案一度引發南韓社會強烈怒火與廢除少年法的討論。，劇情講述男學生被爸媽逼吃「聰明藥」提升專注力，結果身體每況愈下，大考當天昏迷，爸媽還堅持要他回去考場。現實生活中，這種高壓父母隨處可見，聰明藥騙局也真的出現過，家長為了讓小孩考上前幾志願，不惜拿違禁藥給他們服用，結果小孩成績沒提升，反而嚴重失眠、心律不整、出現幻覺，狀似吸毒，差點賠上一生。，這是比起校園暴力更加隱蔽的經濟霸凌，劇中學生被當移動Wi-Fi熱點，被迫滿足霸凌者的上網需求，還要出借帳號與身分，讓他們在網路上肆意消費或是進行詐騙、散播假消息。雖然這類案件沒有實質的身體傷害，但帶給受害者的精神折磨也不輕。。劇中主線劇情講完後片尾留下伏筆，暗示有第2季，而這伏筆是一群體校學長對於學弟的霸凌，他們以紀律為由，施以非人道對待。真實原型讓人聯想到 「李在英、李多英雙胞胎排球員霸凌案」與「鐵人三項選手崔淑賢輕生案」，都是體壇霸凌、學長姐施壓的案件。這部劇核心看點在於「不講大道理，直接物理超渡」。面對鑽法律漏洞的未成年惡霸、推卸責任的失職學校與恐龍家長，主角群採用最強硬的手段迎頭痛擊。影集節奏快刀斬亂麻，一到兩集解決一個事件，當場報仇、絕不拖泥帶水的俐落感，精準踩在觀眾的解壓點上。由《少年法庭》導演與《精神病房也會迎來清晨》編劇聯手，撰寫出來的劇情絕非一般的無腦私刑復仇，拳拳到肉的近身格鬥是糖衣，內裡探討的是校園毒品、家長入侵老師生活、霸凌投訴無門等極具共鳴的現實議題。導演在暴烈打戲與社會批判間取得完美平衡，追求感官刺激的同時，也引導觀眾反思體制癱瘓下的灰色正義。演員為漫改劇注入了靈魂。主角找來有「西裝暴徒」封號的金武烈，展現乾淨俐落的格鬥動作，還有亦正亦邪的強大氣場。其餘演員們也將角色在冷酷制裁者與正義守護者之間的複雜性演繹得淋漓盡致，文戲的心理博弈與武戲的肢體衝突皆張力十足。影集版特別加入了漫畫沒有的「原創隱藏角色」作為團隊大腦。表志勳飾演的「奉靳代」平時頂著少根筋、呆萌的怪咖氣質，卻能在關鍵時刻提供強大的後勤戰術支援。這個角色的出現，成功為原本充滿暴力、探討沉重校園議題的劇情，帶來了不可或缺的機智笑點與輕快節奏，讓整部劇更有呼吸空間。導演：洪鍾燦主演：金武烈、李星民、秦基周、表志勳總集數：10集每集片長：約60分鐘線上看平台：Netflix（全球獨家播出）開播日期：2026年6月5日