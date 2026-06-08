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▲格拉斯諾（Tyler Glasnow）今年再度受到背傷困擾，被放進60天傷兵名單中。（圖／美聯社／達志影像）

▲菲利普斯（Evan Phillips）曾是道奇牛棚最重要大將之一，但近年受到傷勢所苦，本季球團用650萬美元回簽，至今卻尚未在大聯盟投過任何一球。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇去年休賽季砸重金補強的迪亞茲（Edwin Díaz），因為右肘手術，預計下半季才有望回歸賽場。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇「玻璃王牌」史奈爾（Blake Snell），生涯坐擁兩座賽揚獎殊榮，今年開季就因左肩疲勞進度落後，5月又因為左肘關節游離體問題再度進入傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）

▲「10月先生」赫南德茲（Kike Hernandez）本季回歸後手感火燙，結果因為意外傷勢再度缺陣至今。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇憑藉傲視MLB大聯盟的頂級財力，打造出令人稱羨的「宇宙戰隊」，還成功達成2連霸，但這群名利雙收的球星中，卻有不少人的場上表現與其身價大相徑庭。本季年薪：3,000萬美元投打習慣：右投左打身高體重：203公分、102公斤出生日期：1993年8月23日（32歲）本季成績： 出賽7場、39.2局、3勝0敗、49次三振、防禦率2.72（※數據截至台灣時間6月5日）職業生涯始終揮之不開傷痛陰影的格拉斯諾，今年5月上旬再度被迫進入傷兵名單。這只是他5年合約的第3年，但她已經無數次進入傷兵名單。格拉斯諾在2016年於匹茲堡海盜升上大聯盟，2023年首度單季拿下雙位數勝投，同年休賽季透過交易轉戰道奇，並隨即簽下一紙5年總額1億3650萬美元的大型合約。首年加入道奇，格拉斯諾出賽22場、134局、防禦率3.49尚符合身價。然而，去年他因右肩傷勢脫離戰線，整季僅出賽18場，本季開打後，他先發7場貢獻3勝0敗、防禦率2.72，本是先發輪值的中流砥柱；未料在5月6日對陣太空人時，因腰部不適緊急退場，如今還被放進60天傷兵名單。本季年薪：1250萬美元投打習慣：右投左右開弓身高體重：178公分、88公斤出生日期：1995年5月9日（31歲）本季成績：尚無大聯盟出賽紀錄身為能勝任內外野多個位置的頂級工具人，艾德曼在場上的存在感十足。可惜的是，自從簽下大型合約後，他就陷入與傷病的苦戰中。艾德曼在2024年7月交易大限前加盟道奇，隨後在國聯冠軍賽勇奪MVP，成為道奇奪得世界大賽冠軍的功臣，休賽季獲得5年總額7,400萬美元的續約肯定。然而，去年他因右腳踝傷勢兩度進入傷兵名單，整季僅出賽97場，留下打擊率2成25、13轟、49分打點、3次盜壘的低迷成績。去年休賽季他接受右腳踝手術，本季也從傷兵名單開季，5月下旬傳出他已於小聯盟展開復健賽。本季年薪：650萬美元投打習慣：右投右打身高體重：188公分、98公斤出生日期：1994年9月1日（31歲）本季成績：尚無大聯盟出賽紀錄菲利普斯去年6月接受韌帶重建手術（Tommy John），至今仍在復健階段。雖然道奇看好他能夠復活，去年休賽季與他續約，但本季他尚未在大聯盟投過任何一球，回顧2022年，菲利普斯單季出賽生涯新高的64場，繳出7勝3敗、防禦率1.14的頂尖數據。到了2024年，他達成連續3年出賽滿60場紀錄，並收下18次救援成功，成為牛棚不可或缺的悍將。不料去年6月傷勢襲來，動過Tommy John手術後整季僅投了7場，大半時間都在復健。去年底成為自由球員後，道奇以1年650萬美元將他簽回。雖然今年開季依舊在養傷，但球隊仍期待他能在本季後段重返球場。本季年薪：2,300萬美元投打習慣：右投右打身高體重：191公分、75公斤出生日期：1994年3月22日（32歲）本季成績：出賽7場、6局、1勝、4救援、10次三振、防禦率10.50本季以「新任守護神」姿態風光加盟道奇隊的火球男迪亞茲，本被寄予厚望，卻在球季剛開打就面臨長期缺陣的窘境，整體成績與去年單季出賽62場、拿下6勝3敗28救援、防禦率1.63、奪三振率高達13.30表現差距甚大。今年迪亞茲控球與壓制力徹底走鐘。4月19日對上洛磯比賽中，他連一個出局數都沒拿到就狂失3分。隨後就因右肘關節游離體（骨刺）問題被放進傷兵名單接受手術，預計將缺席整個上半季。本季年薪：2786萬美元投打習慣：左投左打身高體重：193公分、102公斤出生日期：1992年12月4日（33歲）本季成績：出賽1場、3局、0勝1敗、5次三振、防禦率12.00史奈爾生涯坐擁兩座賽揚獎殊榮，今年開季就因左肩疲勞進度落後，5月又因為左肘關節游離體問題再度進入傷兵名單。史奈爾2016年於光芒出道，2018年迎來巔峰，單季先發31場、主投180.2局、以21勝5敗、防禦率1.89包辦勝投王、防禦率王以及生涯首座賽揚獎。2023年他再度問鼎第二座賽揚獎，奠定大聯盟頂尖左投的地位。2024年休賽季，道奇砸下5年總額1億8,200萬美元的超級合約將他延攬至旗下。然而，去年的左肩發炎導致他長期缺陣，例行賽僅勉強出賽11場、61.3局，結果今年開季繼續待在傷兵名單，5月9日對勇士隊勉強復出，卻只投了1場就再度受傷倒下，史奈爾也成為近年「玻璃王牌」代表。本季年薪：450萬美元投打習慣：右投右打身高體重：178公分、88公斤出生日期：1991年8月4日（34歲）本季成績：出賽2場，打擊率1.000、1發全壘打、2分打點身為球隊不可或缺的休息室氣氛大師，赫南德茲近年卻飽受傷病折磨。今年他受到去年手術的後續影響，同樣從傷兵名單開季，好不容易在5月下旬重返戰線，結果就再度受傷。赫南德茲是能夠兼顧內外野的超級工具人，也是道奇教練團調度上的活棋，去年他出賽93場，留下打擊率2成03、10轟、35分打點成績，11月決定接受左肘手術，今年開季只能從復健起步。5月25日復出2場就繳出4打數4安打、1轟、2打點成績，但隨後又因拉傷左側腹肌被迫中途退場，恐將再度面臨長期缺陣。雖然赫南德茲薪資相對便宜，但他不穩定的出勤率，無疑讓道奇的戰力規劃再度失算。