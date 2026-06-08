韓國6月3日舉行地方選舉，卻發生多個投票所「選票不足」的嚴重疏失，引發民眾連日抗議。檢警聯合調查本部也光速出手，傳喚行政疏失相關當事人，對於投票所外的暴力衝突、造謠警員是中國人等，檢警也預告會嚴懲到底、絕不姑息。
選委會承認嚴重疏失 首爾53投票所選票短缺
韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會（簡稱選委會）8日發布新聞稿，坦承在地方選舉當天，全國14,288個投票所中，共有140處投票所「選票準備不足」，緊急追加派送補充選票。其中以首爾53處最多，京畿道36處、仁川18處、大邱7處。
這比選委會5日初步統計的結果，暴增73處；實際在投票過程中動用追加選票的投開票所，也從5日統計的增加41處，達到91處；被迫中斷投票的投票所也增加4處，共26處。
選委會成立外部調查 委員長、高官遭撤職
選委會10日將成立由外部專家組成的真相調查委員會，釐清選務疏失的原因及政治責任。目前，中央選舉管理委員會多名高層撤職，委員長盧泰嶽及選委會事務總長遭解職，一級主管選舉政策室長及選舉一局局長明起解職。
檢警聯合調查本部將成立 警方先傳喚多人
在總統李在明指示下，檢察廳與警察廳共同編組的「檢警聯合調查本部」即將於一到兩天內正式成軍。首爾警察廳廣域犯罪偵查隊於今（8日）也證實，警方已率先於上週末緊急傳喚多名因選票短缺而無法行使投票權的市民，以及被動員參與選務行政工作的公職人員展開深入調查。今也傳喚以「怠忽職守」等罪名控告前選委會委員長盧泰嶽的保守派民團負責人。
抗議民眾造謠警察中國人 警方預告絕不姑息
另外，首爾松坡區蠶室7洞第二投票所爆發2天3夜的封鎖、抗議事件，針對這些示威群眾在現場圍毆、暴力襲擊採訪記者的惡劣行徑，警察廳國家調查本部長朴成周也強調，「一旦接獲受害者的控告或檢舉，警方將以現場蒐證的影像與畫面資料為基礎，嚴格按照法律與原則徹查到底，絕不姑息」。
針對網路社群平台上流傳多段惡意嘲諷、羞辱現場維持秩序之機動警員的影片，如一名在現場執勤的高階警官，無端遭到示威群眾圍攻並辱罵「你是中國人嗎？」警方也正與受害者家屬研議，將於近日正式提起刑事控告。
截至目前為止，本屆地方選舉累計受理的各類選務犯罪案件高達2,694件。涉案總人數達4,402人，其中289人移送檢方偵辦、8人羈押。使用Deepfake等新型AI技術進行抹黑宣傳有35案、共56人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會（簡稱選委會）8日發布新聞稿，坦承在地方選舉當天，全國14,288個投票所中，共有140處投票所「選票準備不足」，緊急追加派送補充選票。其中以首爾53處最多，京畿道36處、仁川18處、大邱7處。
這比選委會5日初步統計的結果，暴增73處；實際在投票過程中動用追加選票的投開票所，也從5日統計的增加41處，達到91處；被迫中斷投票的投票所也增加4處，共26處。
選委會成立外部調查 委員長、高官遭撤職
選委會10日將成立由外部專家組成的真相調查委員會，釐清選務疏失的原因及政治責任。目前，中央選舉管理委員會多名高層撤職，委員長盧泰嶽及選委會事務總長遭解職，一級主管選舉政策室長及選舉一局局長明起解職。
檢警聯合調查本部將成立 警方先傳喚多人
在總統李在明指示下，檢察廳與警察廳共同編組的「檢警聯合調查本部」即將於一到兩天內正式成軍。首爾警察廳廣域犯罪偵查隊於今（8日）也證實，警方已率先於上週末緊急傳喚多名因選票短缺而無法行使投票權的市民，以及被動員參與選務行政工作的公職人員展開深入調查。今也傳喚以「怠忽職守」等罪名控告前選委會委員長盧泰嶽的保守派民團負責人。
抗議民眾造謠警察中國人 警方預告絕不姑息
另外，首爾松坡區蠶室7洞第二投票所爆發2天3夜的封鎖、抗議事件，針對這些示威群眾在現場圍毆、暴力襲擊採訪記者的惡劣行徑，警察廳國家調查本部長朴成周也強調，「一旦接獲受害者的控告或檢舉，警方將以現場蒐證的影像與畫面資料為基礎，嚴格按照法律與原則徹查到底，絕不姑息」。
針對網路社群平台上流傳多段惡意嘲諷、羞辱現場維持秩序之機動警員的影片，如一名在現場執勤的高階警官，無端遭到示威群眾圍攻並辱罵「你是中國人嗎？」警方也正與受害者家屬研議，將於近日正式提起刑事控告。
截至目前為止，本屆地方選舉累計受理的各類選務犯罪案件高達2,694件。涉案總人數達4,402人，其中289人移送檢方偵辦、8人羈押。使用Deepfake等新型AI技術進行抹黑宣傳有35案、共56人。