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民眾黨主席黃國昌出新書，內容稱2018年時代力量在凱道抗議時戰友不見了，引發消費昔日夥伴爭議。另外，黃國昌自稱是318太陽花學運期間，第一批衝入議場的人，隨即遭多位當年現場當事人打臉。對此，當年積極投入「反紫光運動」的成大教授李忠憲在臉書發文直言，歷史最大的敵人不是遺忘，而是某些人過於旺盛的想像力，若真正參與過的人不留下紀錄，最後恐怕只能看著別人把回憶改編成平行宇宙版本。李忠憲引述台大教授林宗男在群組的發言，擔憂當年的細節若不先整理，就會任由黃國昌篡寫歷史，甚至諷刺黃國昌未來會不會連反紫光運動都攬成自己的功勞。李忠憲表示他也是在事發一兩天後，才得知學生闖入立院，開始撰文反對服貿電信。針對黃國昌自稱帶領規劃衝入議場的說法，他痛批「實在真的有夠扯」，並回憶黃國昌當年曾表示立場只是指導老師，不會過度參與學生團體的決策，如今的說法顯然與事實不符。李忠憲感嘆，台灣的威權與教育文化，常讓教授被視為人生監護人或背後的指揮者，導致這場運動最後被改寫成某位老師的戰略部署。他回憶過去與學運領袖陳為廷的對話，指出當年年輕人只是覺得不對勁就勇敢站出來，根本不需要複雜的理論，太陽花學運之所以感動無數人，恰恰是因為這群年輕人願意自己承擔後果、自己行動，學生從來就不是棋子，台灣年輕人的自由與獨立思考，才是這場運動最重要的遺產，「自由的人，本來就不需要主人。」