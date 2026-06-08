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民眾黨主席黃國昌日前在新書發表會上自曝，曾有文壇與媒體界極具分量的資深前輩與他共進晚餐，不僅是催生新書的幕後功臣，心疼他走政治太累，勸他「不要再管了」，邀請他到自己創辦的公司上班。黃國昌還強調，前輩創辦的是市值非常可怕、近半年股價直接翻倍的高價股上市公司。對此，台北市議員苗博雅質疑黃國昌又在講不具名的故事，更當場拋出AI查證結果，直指這段爆料「極可能是拼貼誇大，或在邏輯上說謊」。苗博雅今（8）日在政論節目《台灣向前行》指出，黃國昌過去與柯文哲類似，常拋出「綠營大老來拜託」等不具名爆料來抬高身價，為了驗證黃國昌這次「高薪挖角說」的真實性，苗博雅將黃國昌透露的「媒體大老」、「新書催生者」、「千金股創辦人」等關鍵條件，輸入AI進行數據比對，結果發現不論是趙少康、王偉忠等人，都無法完全符合這些背景條件。苗博雅引述AI的分析結論表示，搜尋所有資料庫後推斷，黃國昌顯然是將「媒體前輩」與「科技業大老」這兩種截然不同的背景，刻意混合在一起，目的就是為了吹噓對方財力、營造自己的英雄形象。她直言，這是她第一次看到有政治人物出書「全書只有自己是好人，其他人通通是壞人」，如今被具體點名的關鍵人物紛紛跳出來駁斥，內容真實性引發討論。