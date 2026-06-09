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效力於北海道火腿鬥士的台灣好手孫易磊，自從6日起正式與一軍投手群會合，根據日媒《Sponichi Annex》報導，預計於11日的比賽迎來本季首次先發，盼能拿下生涯首勝。去年5月成為支配下球員後，上個賽季留下9場登板紀錄（其中2場為先發），並在5月27日對陣軟銀隊的比賽中拿下生涯首個救援成功，但最終以0勝2敗、防禦率5.11的成績作收。他受訪時也表示：：「上個賽季的登板內容對我自己來說並不及格。心裡一直抱著不甘心的心情，希望在下一次的登板中，能投出超越上季內容的表現。」雖然開季是從二軍出發，但孫易磊持續以先發角色進行調整，並在9場比賽中繳出2勝3敗、防禦率2.54的成績。