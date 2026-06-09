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▲OpenAI執行長山姆・奧特曼（左）與蘋果執行長提姆・庫克，於2025年9月4日出席美國總統川普主辦的晚宴（圖／美聯社／達志影像）

公司 預計上市時間 估值 主辦券商 SpaceX 2026年6月12日 約1.77兆美元 高盛、摩根士丹利 OpenAI 2026年9月（目標） 約8,520億→破兆美元 高盛、摩根士丹利 Anthropic 2026年10月（目標） 約9,650億美元 待確認

史上最大IPO的火還沒熄滅，下一波更大的浪潮已悄悄成形。就在SpaceX6月12日正式掛牌那斯達克之際，AI界兩大巨頭OpenAI與Anthropic雙雙對外確認，已向美國證管會（SEC）秘密提交S-1 IPO申請文件，2026年下半年將迎來一場史無前例的AI巨頭上市潮，全球資本市場正面臨重新洗牌。AI新創公司Anthropic於6月1日正式宣布，已向SEC秘密提交S-1草案申請文件，此舉搶在競爭對手OpenAI之前公開宣示IPO意圖，引發市場高度關注。Anthropic表示：「這給了我們在SEC完成審查後選擇上市的彈性。」Anthropic此次IPO宣布，距離其在5月底剛完成650億美元融資、估值達9,650億美元的消息不過數日——這個估值已超越OpenAI的8,520億美元，讓Anthropic在估值上首度超車老對手。Anthropic的崛起，主要得益於其企業端產品的爆炸性成長，尤其是AI程式助手Claude Code的大受歡迎。值得注意的是，Anthropic今年營收年化規模已暴增至470億美元，相較去年的100億美元成長近5倍，讓這家2021年由OpenAI出走的研究人員創辦的公司，成為目前企業端AI市場上成長最快的玩家之一。ChatGPT母公司OpenAI已委託高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）主導IPO流程，目標最快2026年9月正式掛牌上市，目前私募市場估值約8,520億美元，分析師預測正式上市後市值有望突破1兆美元大關。OpenAI在聲明中表示，目前尚未承諾具體時間表，「有些事情作為私人公司更容易推動」，但確認秘密提交文件「讓我們在時機合適時有選擇更快上市的選項」。然而OpenAI的上市之路並非毫無雜音。據《華爾街日報》報導，OpenAI近期在部分內部營收目標上出現落差，且其對半導體與資料中心的資本支出計畫龐大，預計直至2030年都將維持鉅額虧損，現金消耗速度可能創下公開上市企業的歷史紀錄，這些財務數字將首度在IPO過程中完整攤在陽光下，接受市場檢驗。投資銀行業者已向OpenAI與Anthropic雙方坦言，「先發優勢」在這場AI IPO競賽中至關重要——誰先掛牌，就能率先定義投資人對AI板塊的估值框架，並搶先取得龐大的公開市場資金。這場三方搶跑的格局，讓2026年下半年的全球資本市場局勢一目了然：分析師指出，Anthropic與亞馬遜、Google均有深度合作夥伴關係，並與SpaceX簽有每月12.5億美元的算力採購合約；OpenAI同樣每年燒掉數十億美元在算力上，這兩家公司的資本密集程度，遠超一般科技公司上市時的財務狀況。最令市場警惕的是，投資人若在SpaceX上大規模配置資金，在年底前還需為OpenAI與Anthropic兩大IPO保留充足彈藥。三場合計估值超過4兆美元的世紀上市同年集中爆發，對全球資本市場的流動性挑戰是史無前例的——這將是所有資產管理人在2026年下半年必須面對的最大課題。對台灣投資人而言，這波AI巨頭上市潮同樣牽動重大。台積電作為全球AI晶片最核心的製造夥伴，OpenAI、Anthropic與SpaceX的算力擴張計畫，都直接或間接拉動對台積電先進製程的需求。三大AI公司一旦掛牌，其財務透明度將首度完整曝光，屆時台積電及台灣半導體供應鏈在這三家公司中的角色與佔比，也將成為市場高度關注的新焦點。