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▲兵家綺（中）是傅子純（右）生前摯友，透露傅子純在生前經歷牙痛、瘀青、發燒後送醫，才被確診是急性白血病。（圖／翻攝自兵家綺臉書）

已故男星傅子純日前驚傳因急性白血病病逝，享年46歲，消息曝光後震撼演藝圈，由於他從出現身體不適到病情急速惡化，前後不到24小時便離世，讓親友與粉絲都難以接受。與他交情深厚的兵家綺也透露，傅子純病發過程相當突然，先是經歷牙痛、瘀青最後發燒送醫，儘管醫療團隊全力搶救，仍無法挽回生命，好友兵家綺傷心表示：「他就像睡著一樣。」根據《鏡週刊》報導，傅子純日前才與妻子結束峇里島旅行返台，當時身體已出現異狀，他先是受到牙痛困擾，甚至前往診所拔牙處理，但不適症狀始終沒有改善。此外，旅途中按摩後出現的大面積瘀青也遲遲未消退，只是當時並未引起太多警覺，如今隨著噩耗傳出，不少人回頭檢視這些症狀，才發現可能早已是身體發出的求救訊號。兵家綺透露，直到病逝當天上午，傅子純開始出現持續嘔吐與發燒情況，在家人堅持下才前往急診，原本仍能正常與醫護人員對話的他，卻被醫師直接列為一級重症患者。隨後傅子純病況迅速惡化，不僅出現躁動不安的狀況，還伴隨呼吸困難與喘不過氣等症狀，短短幾個小時內，病情從一般不適急轉為危急狀態，發展速度超乎所有人想像。醫院檢查發現，傅子純體內白血球數值異常飆升，最終確診急性白血病。據親友轉述，當醫師詢問是否同意插管治療時，他當下仍保持清醒，甚至親自回答「OK」。然而隨著呼吸功能持續惡化，他很快失去意識陷入昏迷。醫療團隊雖數度成功恢復生命徵象，但最終仍不敵病魔侵襲，令人感嘆生命無常。噩耗傳出後，多位演藝圈好友紛紛趕往醫院陪伴家屬。兵家綺回憶，當自己抵達時，傅子純神情安詳宛如熟睡一般，讓她當場崩潰痛哭。包括 高欣欣 、廖家儀 、方馨 、王燦 等好友也陸續現身送別。眾人更一路陪伴家屬處理後事，並共同助念長達8小時，希望他能安心走完人生最後一程。