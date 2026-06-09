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伊朗和以色列同意暫停交火，緩解了市場對和平談判受挫的擔憂，美元指數回落，但仍在100之上，不過，台股回神上漲，新台幣兌美元今（9）日早盤也升值，只是升幅有限，目前最高來到31.55元，升值3分，隨後翻貶破31.6元。就國際匯市來看，美元指從100.21回落至100.01，亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤則從160.08拉回至160.26，目前在160.22附近，韓元兌美元則從1532.97回升至1518.8附近，而離岸人民幣兌美元則從6.7858回到6.7807。至於新台幣兌美元今日早盤以31.56元、升值2分開出，在美元回落及台股走揚之下，進一步升至31.55元，升值3分，不過，由於美元指數仍在100之上，加上市場關注即將公布的美國消費者物價指數（CPI）表現，新台幣未進一步升值，甚至還翻貶破31.6元，來到31.613元、貶值3.3分，目前在31.613元盤整。