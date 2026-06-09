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紐約尼克睽違超過25年重返NBA總冠軍賽舞台，當家球星布朗森（Jalen Brunson）在率隊打出隊史近年最佳成績，徹底征服了這座城市。就連勇士球星格林（Draymond Green）都坦言，自己在總冠軍賽現場所看到的布朗森球衣數量，竟然已經足以和柯瑞（Stephen Curry）及詹姆斯（LeBron James）相提並論。在總冠軍賽G3開打前，擔任《Inside the NBA》球評的格林分享自己對布朗森人氣的觀察。他表示自己生涯曾6度打進總冠軍賽，與柯瑞並肩作戰，也多次在總冠軍賽面對詹姆斯，因此非常清楚真正超級巨星所帶來的影響力。格林在節目上由衷讚嘆：「這真的讓我印象深刻。我顯然打過大概6次總冠軍賽，我曾與柯瑞（Stephen Curry）並肩作戰，也無數次在總決賽和詹姆斯（LeBron James）交手。但在這座城市裡，我看到的布朗森球衣數量，竟然已經能跟柯瑞和詹姆斯的球衣數量相提並論了。」格林進一步分析，布朗森不僅僅是一名全明星，更是整座城市的精神寄託：「最讓我佩服的是，紐約市民對這支球隊的支持度，特別是整座城市圍繞著那個傢伙（布朗森）團結一致的氛圍。他就是推動這整台瘋狂戰車不斷前進的唯一引擎。」布朗森的宰制力已無需多言，本季他率領尼克隊打出53勝29敗的佳績，幫助球隊睽違超過25年再度重返總冠軍賽大舞台。在總決賽前兩場比賽中，他與中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）領軍在馬刺主場先發制人，G1狂飆30分奠定勝基，G2 再以105：104的一分之差驚險帶走勝利。目前尼克正處於季後賽13連勝的大好情勢，今晚回到主場的G3更是關鍵。如果布朗森能率隊痛擊由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺，將系列賽拉開至3：0的聽牌優勢，根據NBA歷史紀錄，幾乎等同於提前宣告奪冠。