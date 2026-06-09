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▲陳冠希發文怒轟文班亞馬的惡意犯規。（圖／翻攝自陳冠希IG@edisonchen）

▲陳冠希發文怒噴NBA裁判，並點名文班亞馬（右）根本是假正經的乖寶寶。（圖／路透／達志影像）

▲文班亞馬（黑衣）怒推布朗森（白衣），沒有被吹犯規。（圖／翻攝自X）

藝人陳冠希向來熱愛籃球，也經常在社群平台分享對NBA賽事的看法，今（9）日適逢NBA總冠軍系列賽第3戰，他突然在Instagram限時動態發文，以全英文怒轟NBA場上一次爭議動作，直言自己無法接受馬刺球員Victor Wembanyama（文班亞馬）將Jalen Brunson（布朗森）摔倒在地卻未遭吹判，怒噴：「你這個假正經乖寶寶（Goody two shoes）！」直言文班亞馬「根本沒那麼厲害」。紐約尼克挾帶2比0絕對優勢回到主場麥迪遜花園迎接NBA總冠軍戰第3戰，然而馬刺當家球員文班亞馬在第一節就對著紐約尼克當家球星布朗森惡意犯規，他認為文班亞馬在防守過程中的肢體接觸已超出合理範圍，但裁判並未做出相對應判決，他更直言「This guy isn't him」，質疑外界對這位法國天才球星的高度吹捧，認為聯盟不該因球星光環而忽略場上的危險動作。陳冠希在貼文中情緒相當激動，不僅寫下「沒有哨音、沒有人需要負責」，更直言NBA不該繼續容忍類似行為，怒轟文班亞馬是「假正經乖寶寶（Goody two shoes）」，他認為若是支持這類動作的球迷，也應該重新檢視自己的立場，整篇限動充滿強烈批判語氣，可見他對於這次判決結果感到十分失望，也認為聯盟應該加強保護球員安全。除了批評判決之外，陳冠希還寫下「This guy isn't him」等字句。這是近年NBA流行用語，通常代表「這個人根本沒有大家吹捧得那麼厲害」。因此不少球迷認為，陳冠希不只是在質疑這次場上動作，更是在直接挑戰Wembanyama的球星地位與外界評價，讓貼文曝光後迅速在網路上掀起兩派論戰。事實上，陳冠希長年關注NBA動態，無論是球鞋文化或職業籃球賽事都經常公開發表意見，過去他也曾多次在社群平台評論球員表現與聯盟判決，因此這次發文並不令人意外。不過由於措辭相當直接，甚至公開點名球員，仍吸引大批球迷關注。隨著貼文持續發酵，也讓這起場上爭議再度成為討論焦點。值得一提的是，不少老球迷聯想到聖安東尼奧馬刺過去爭議不斷的防守文化，其中最具代表性的就是前馬刺防守悍將Bruce Bowen（包溫）的「天殘腳」。包溫生涯曾多次因危險防守動作引發批評，最知名案例包括對Vince Carter 、Steve Francis 、Ray Allen、Steve Nash等球星的爭議防守，因此被不少球迷視為NBA最具爭議性的防守者之一。