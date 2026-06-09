我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川日前造訪三重名店「今大滷肉飯」，沒想到台語發音「三重」而不是「三重埔」引發議論。民進黨基隆市議員張之豪也批評，「藍白連最基本的都做不到」。對此，李四川競選辦公室回嗆，前行政院長蘇貞昌2018年競選新北市長時，也和時任行政院長賴清德一樣用台語高喊三重「Sam-tiông」，請蘇陣營不要為了攻擊李四川，連自家人都要連累，「巧慧，你這樣不行喔，賴清德跟蘇貞昌會生氣」。李四川競選辦公室說，2018年蘇巧慧的父親蘇貞昌競選新北市長時在三重區舉行造勢晚會，現場造勢主持人正是蘇巧慧與另名民進黨立委，而整場的晚會中，時任行政院長的賴清德、參選新北市長的蘇貞昌、造勢主持人、多位三重在地民代，多次以台語高喊三重「Sam-tiông」，與李四川的發音一致。李四川競辦表示，蘇巧慧陣營的議員張之豪在臉書公開質疑李四川的台語發音念錯，甚至稱這是「貽笑大方、對新北市不太熟」，以張之豪邏輯，就是在批評賴清德、蘇貞昌、民進黨多位三重民代「對三重不熟，對新北市不熟」，蘇陣營議員為了攻擊李四川、拉抬蘇巧慧選情，居然不惜打賴清德、蘇貞昌的臉。李四川競辦只能遺憾表示，「巧慧，你這樣不行喔，賴清德跟蘇貞昌會生氣」。李四川競辦表示，蘇巧慧陣營多次以假訊息抹黑李四川，甚至有綠營側翼以造假圖片指稱李四川是黑道，還用人肉搜索、公布住家地址外觀、公開家人名字的方式，對李四川家人及鄰居進行騷擾及施壓，蘇巧慧至今無半點譴責，選擇與假訊息跟騷擾市民的側翼站在同一邊，李四川競辦只能再次呼籲，請蘇巧慧回頭是岸，放下負面的選舉手段，免得一再抹黑卻一再翻車。