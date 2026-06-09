我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國本次地方選舉爆發選票不足的選務風波。（圖／美聯社／達志影像）

第一個訊號：李在明時代正式成形，但制衡力量仍然存在

第二個訊號：選票短缺不僅是行政失誤，更是信任危機

第三個訊號：民主失去公信力 外部勢力趁虛而入

台灣需要從韓國學到什麼？

韓國6月3日舉行全國地方選舉，執政黨共同民主黨在16席廣域團體長中拿下12席，大獲全勝。然而，被視為「全國政治風向球」的首爾市長選舉，卻由保守派國民力量黨籍現任市長吳世勳成功連任。這使得共同民主黨雖然在全國大獲全勝，卻未能完成最具象徵意義的一塊政治拼圖，讓這場勝選始終少了一個完整的句點。更讓外界側目的，是選舉當天爆發的「選票不足」風波——首爾松坡區蠶室7洞第2投票所發生史上首見的投票紙短缺事態，示威民眾連日包圍投票箱拒絕讓其移出，抗議現場喊聲不斷，這場大選的勝利光環也因此蒙上了一層難以抹去的陰影。這一切，都發生在一個已高度撕裂的社會背景之下。從去年底金正恩突如其來的戒嚴宣布、前總統尹錫悅遭到彈劾下台，到此次大選，韓國社會在短短半年內承受了多次巨大的政治震盪。在這樣的氛圍中，任何一個選務環節的疏失，都不再只是行政錯誤——它會被放大、被解讀、被轉化為「制度不可信」的最新證據，進一步侵蝕那條已經相當脆弱的社會信任底線。韓國6月3日舉行地方選舉，執政的共同民主黨一舉拿下16個廣域行政區首長中的12席，創下近年來少見的壓倒性勝利；然而，被視為「全國政治風向球」的首爾市長選舉，卻由保守派國民力量黨籍現任市長吳世勳成功連任。這使得共同民主黨雖然在全國大獲全勝，卻未能完成最具象徵意義的一塊政治拼圖。與此同時，選舉期間爆發的大規模選票短缺事件，更讓韓國社會陷入激烈爭論。多個投票所因選票不足導致選民大排長龍，部分民眾甚至未能完成投票，引發要求重選、徹查選委會的抗議浪潮。韓國中央選舉管理委員會最終坦承，僅依照預估投票率印製約七成選票，導致選務崩潰，選委會高層因此請辭。這場選舉表面上是地方政治版圖的重組，實際上卻反映出韓國民主正面臨的三重考驗。從結果來看，這次選舉無疑是總統李在明執政一年來的重要勝利。共同民主黨不僅掌握總統府與國會，如今又奪下12個廣域行政區區首長席位，意味著中央與地方權力進一步集中。即便保守派仍守住首爾、大邱與部分嶺南地區，但整體政治版圖已明顯向進步陣營傾斜。然而，首爾市長選舉結果卻說明另一件事，即選民並未給予執政黨毫無保留的授權。首爾不僅是韓國首都，更是全國約五分之一人口所在地。歷任總統熱門人選幾乎都曾以首爾市長作為政治跳板。共同民主黨在全國大勝卻失守首爾，反映部分選民希望在中央權力高度集中的情況下，仍保留一定程度的政治制衡。相比選舉結果，此次選務風波更引發外界關注。據韓國官方調查，超過50個投票所出現選票不足情況，部分選民等待數小時仍無法完成投票，引發大規模抗議與陰謀論。雖然目前沒有證據顯示選舉結果遭到操控，但許多民眾已開始質疑選舉管理機關的專業能力與公正性。問題的核心其實不在於少印多少選票，而是當政治對立愈來愈嚴重時，任何行政疏失都可能被解讀成政治陰謀。近年韓國經歷前總統尹錫悅遭彈劾、戒嚴爭議、朝野對抗等一連串政治風暴後，社會信任早已受到嚴重消耗。此次選務失誤，恰好成為民怨爆發的出口。儘管韓國中央選舉管理委員會強調相關事件並未影響選舉結果，但對許多選民而言，問題早已不只是幾張選票或幾個投票站的行政失誤，而是「還能相信這套制度嗎」的根本疑問。近年來，韓國政治呈現明顯的陣營化趨勢。無論是保守派或進步派執政，都難以獲得對方陣營的基本信任。政治競爭逐漸從政策辯論演變為生存之爭，選舉也被視為「非贏不可」的零和遊戲。在這種氛圍下，敗選的一方往往更容易質疑選舉過程，而非接受選舉結果。當人民開始懷疑選舉結果、開始懷疑司法判決、開始認為所有政府機構都受到操控，那麼民主制度即使形式上仍然存在，其運作基礎也將逐漸瓦解。在社會的不信任逐漸擴大時，也讓外部勢力能夠趁虛而入。過去人們擔心的是外部勢力是否干預選舉。如今更大的問題則是，外部勢力是否成功放大社會內部的不信任。事實上，這並非韓國獨有現象。從美國2020年總統大選、歐洲極右勢力崛起，到此次韓國地方選舉的選務風波，可以發現民主國家面臨的共同挑戰已經改變。近年中國對台施壓已不再侷限於軍事演習或外交打壓，而是大量運用資訊戰、認知作戰與輿論操作。認知戰的目的未必是讓民眾相信某種特定說法，而是讓所有人開始懷疑一切。北京真正想要達成的目標，未必是扶植某個特定政治人物上台，而是讓民眾對民主制度失去信任。對台灣而言，韓國這場選舉最大的啟示，或許不在政黨勝負，而在民主韌性的考驗。共同民主黨的勝利顯示，即使經歷政治動盪，選民仍希望透過選票決定國家方向；但首爾市長選舉與選票短缺風波則提醒人們，民主制度不能只依靠投票日當天的程序正義，更需要長期累積的社會信任。「民主最大的敵人未必來自外部，而是內部逐漸流失的信任。」對長期面臨中國軍事威脅與認知作戰的台灣而言，這句話的重量，遠比韓國哪個政黨拿下幾席更值得細細咀嚼。韓國選民用選票證明了他們對民主的信念。台灣的問題是：當下一次壓力來臨時，我們準備好了嗎？