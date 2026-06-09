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▲傅子純（如圖）與老婆感情深厚。（圖／傅子純臉書）

藝人傅子純7日突然離世，消息讓星友、粉絲不捨，結婚8年的老婆更是心碎不已，接連兩天在臉書上發文。今（9）日一早傅子純的老婆透露終於夢見他，文中向摯愛喊話：「對不起老公我沒有很堅強，如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。 拜託！」相信傅子純一定會去很好的地方。失去傅子純後，老婆連續兩天發文抒發悲傷情緒，今早她透露總算睡了一下，也終於夢見對方。傅子純的老婆在文中形容夢中情景：「你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘正在努力瞭解情況，如同你身（生）前一樣還是跟緊我的定位。」並相信老公一定會去很好的地方。痛失摯愛，遺孀心碎地向傅子純喊話：「我親愛的老公，我知道你不捨得我，但老天如此安排我懂了。這就是要我好好地來幫你，尤其是在你人生最後的階段，讓我在你身邊，是有祂道理的。」但面對巨大的悲痛，她哀慟透露現況：「對不起老公，我沒有很堅強，如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。拜託！」文末，傅子純老婆更心碎說：「雖然你食言了，但我不怪你，心痛但不怪你，不是你的錯，你別怪自己。」一字一句寫下對老公的思念及不捨，夫妻感情深厚讓網友看了揪心，在留言區表示：「請記得妳不是一個人，大家都擔心妳，也陪著妳的」、「姐姐加油，妳真的好棒好堅強」、「好好休息，好好的哭，但也好好保重自己。」傅子純離開的第一天，老婆以「失去你的第一晚」為題，坦言失去摯愛後心碎到失眠，更在文中寫道：「你這次玩笑開太大了」、「心像是被撕開一半少了一塊」、「來世我們再找到彼此。」並透露得知噩耗後眼淚不自覺停不下來，甚至哭到看不到螢幕，傷心欲絕讓親友們看了鼻酸，紛紛留言安慰。