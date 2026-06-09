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▲高雄市長陳其邁強調，在高雄市會採取比較嚴格的標準，如果土石流黃色警戒發布的時候，市府就會採取撤離的措施。（圖／高雄市政府提供）。

受到滯留鋒面等影響，高雄各地持續降雨，高雄市長陳其邁今(9)日表示，目前預估平地降雨量大概20~30毫米，山區部分根據氣象局研判可能高達325至400毫米，符合放假標準，包括甲仙、六龜、桃源、那瑪夏、茂林等5區今天停班課。陳其邁也提醒市民朋友注意，現在大的鋒面還沒有到高雄市，要特別注意避免到海邊或者是溪邊戲水，這個部分也要拜託市民朋友配合。根據統計，高雄市已發布68條土石流黃色警戒，兩處是屬於大規模崩塌的預警區域。5個行政區今天停止上班上課；目前全市共撤離1904人，目前包括水利局、工務局、環保局等，持續密切注意短時間在高雄強降雨狀況，鎖定包括水閘門、抽水機、滯洪池等這設備與監控。陳其邁表示，高雄市區平地降雨量約20至30毫米，山區雨量可能高達350至400毫米，已符合天然災害停止上班及上課規定，因此市府昨晚已發佈六龜、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林區今天停班課，同時全市有68條土石流黃色警戒，包括桃源區18條、那瑪夏區14條及六龜區36條，另六龜區興龍里及新發里共2處列為大規模崩塌黃色警戒區，共撤離1904人。陳其邁也強調，在高雄市會採取比較嚴格的標準，如果土石流黃色警戒發布的時候，市府就會採取撤離的措施。因為有時候在晚上，或者是在山區，在撤離相對來講是比較困難，所以市府採取料敵從寬的態度，在昨天晚上就已經全數完成撤離。陳其邁也指出，目前市府也請包括水利局、工務局、環保局等，密切注意短時間在高雄強降雨的狀況。包括水閘門跟抽水機、滯洪池等這一些監測的一個狀況，也請環保局加強一些易淹水地區側溝的清疏。工務局也包括整個在主要道路的一些路況，是不是有因為豪雨而造成交通阻塞，或者是部分路面積淹水的狀況，隨時保持最高的一個警戒。