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決定投入彰化縣長選戰的前彰化市長邱建富，今（9）日上午親赴民進黨縣黨部遞交退黨申請書。邱建富痛心地說，如今的民進黨已不再是當年那個能大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨，只剩下派系利益，忘記人民需求，「今天走出民進黨，不是政治生命的結束，而是另一段為彰化打拚旅程的開始。」邱建富指出，自己從民進黨草創時期便投入黨務工作，是創黨黨員、終身黨員，擁有近40年黨齡，歷任縣議員、彰化市長、兩屆彰化縣黨部主委，以及2024彰化縣百工百業信賴總會總會長，人生最重要的政治歲月幾乎都與民進黨共同走過。感謝民進黨過去的栽培。邱建富直言，近年黨內發展已逐漸偏離創黨理念，許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員聲音越來越難被聽見，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。」不甩派系壓力 邱建富決定以無黨籍放手一搏邱建富早年支持現任總統府資政姚嘉文，屬民進黨「福利國連線」系統；福利國連線解散後進入正國會。因堅持與同樣出身姚嘉文系統的立委黃秀芳競爭縣長黨內初選，遭正國會除名；之後在黨內類民調中排名第三，敗給立委陳素月與黃秀芳，民進黨最終由陳素月出線。邱建富經多番考量，認為不能辜負支持者期待，最終決定退出民進黨，以無黨籍身分放手一搏，投入彰化縣長選戰。對於退黨決定，邱建富坦言心情並不輕鬆，經過長時間思考後，認為這是現階段最負責任的選擇。他希望跳脫政黨框架，以更大格局直接向人民負責，讓選舉回歸政策與治理能力的競爭，「彰化縣長不應只屬於某個政黨或派系，而是屬於所有縣民」。面對外界質疑他與各黨派陣營都保持友好關係，邱建富表示「政治不應該是製造敵人，而是集結更多願意為地方努力的人，一起解決問題。」