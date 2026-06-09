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美國職棒大聯盟（MLB）於今日公布兩聯盟單週最佳球員（MVP），國家聯盟部分由芝加哥小熊隊的新星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）成功獲獎，擊敗了洛杉磯道奇隊的日本巨星大谷翔平。大谷翔平在上週再度展現「鬼神二刀流」的頂級身手，打擊率直逼五成，但仍由交出瘋狂長打數據的阿姆斯壯帶走國聯單週MVP。六月大谷翔平不敵阿姆斯壯國聯得主阿姆斯壯上週火力全開，在總計25個打數中敲出11支安打，其中包含了4發全壘打，交出高達.440/.481/.920的恐怖打擊三圍，整體攻擊指數（OPS）高達1.401。而巨星大谷翔平上週則是展現了投打俱佳的全面表現，在打擊方面，他合計25打數敲出12支安打，包含1發全壘打並進帳4分打點，單週打擊率高達0.480、整體攻擊指數OPS也高達1.312。除了打擊端手感發燙，大谷在投球端同樣壓制力十足，對陣響尾蛇隊時主投6局僅被敲出2支安打，並送出6次三振力保不失分，順利奪下個人本季第6勝。在美聯部分，本週的單週最佳球員獎項則是由休士頓太空人隊的當家重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）奪得。阿瓦瑞茲在上週的比賽中徹底展現了高效的打點製造能力，是太空人隊打線中最核心的火力輸出源，最終也毫無懸念地拿下美聯單週最佳球員的頭銜。阿瓦瑞茲上週在總計21個打數中，敲出了10支安打，其中包括2發全壘打，個人瘋狂掃下了9分打點。他在單週繳出了0.476的超高打擊率，整體的攻擊指數（OPS）則高達1.387，火熱的打擊狀態讓對手投手群完全難以招架，成功獲選為美聯單週表現最亮眼的球星。