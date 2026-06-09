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6G國際標準2029年發布 台灣占有ICT產業優勢

經濟部產業技術司籌組「6G產學研合作拓展團」，2日至5日前進西班牙馬拉加參與歐盟最具指標性的前瞻通訊科研盛會「歐盟旗艦通訊大會暨6G峰會」（2026 EuCNC & 6G Summit），會中共同見證台歐產業合作備忘錄（MOU）交換儀式，工研院也與荷蘭應用科學機構（TNO）簽署合作協議，進一步深化台歐6G研發合作。EuCNC為歐洲通訊系統與網路領域最具代表性的國際盛會，也是全球6G技術研發與未來網路發展的重要技術交流平台，今年活動吸引來自全球40餘國、超過1,300位產業及研究機構代表參與。拓展團集結台灣6G產業論壇（6GIF）、聯發科技、仁寶電腦、稜研科技、智宏網、耀登科技、泰雅科技、朗辰科技、國立台灣科技大學、國立清華大學、工業技術研究院及資訊工業策進會等單位，共同展示台灣於6G與衛星地面設備研發成果。展會期間，經濟部產業技術司科長陳曼蝶與歐盟資通訊網路暨科技總署（DG CONNECT）組長Gonzalez-Sancho，共同見證台歐MOU交換儀式。工研院也與荷蘭應用科學機構（TNO）簽署合作協議，啟動通感融合（ISAC）關鍵技術研發合作，進一步深化台歐在6G研發、實驗驗證及標準合作等面向的鏈結。隨著6G國際標準預計於2029年第一季發布，全球6G發展已由技術研發逐步邁向跨國驗證、場域應用及生態系整合的新階段，台灣憑藉全球領先的半導體與ICT產業優勢，以及完整的通訊產業供應鏈基礎，具備成為全球6G關鍵夥伴的重要條件。技術司指出，配合行政院「次世代通訊科技發展方案」規劃，經濟部已先期投入6G基地台晶片模組、感測與通訊整融合（ISAC）、非地面通訊（NTN）、智慧網路管理及6G實驗網等關鍵技術研發，並於今年4月啟動「A+企業創新研發淬鍊計畫－次世代通訊計畫」徵案，鼓勵國內業者在6G國際標準底定前完成技術與產品布局。